Leul urcă la o nouă cotaţie maximă a ultimilor şase ani şi zece luni faţă de dolar

Leul a urcat, ieri, la o nouă cotaţie maximă a ultimilor şase ani şi zece luni faţă de dolarul american, ca urmare a aprecierii uşoare a monedei naţionale faţă de cea europeană şi a deprecierii dolarului faţă de euro pe pieţele internaţionale. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu 71 de lei vechi (0,31%) faţă de dolar, de la 2,2705 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,2634 lei/dolar. Dolarul nu a mai fost cotat la un nivel similar de şase ani şi zece luni, respectiv din 22 august 2000, cînd banca centrală a afişat un curs de 22.615 lei vechi (echivalentul a 2,2615 lei noi) pentru un dolar. De la începutul acestui an, leul a cîştigat peste 27 de bani (10,8%) faţă de moneda americană, iar în ultimele 12 luni cu 61 de bani (21,25%) faţă de dolar. BNR calculează raportul leu/dolar în funcţie de evoluţia pieţelor financiare internaţionale.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,3784 la 1,3832 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3817 dolari/euro. Faţă de euro, leul s-a apreciat cu 13 lei vechi (0,04%), de la 3,1289 lei/euro, cît era miercuri, pînă la 3,1276 lei/euro. BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 0,68% pe an faţă de 0,72% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 1,84% pe an, de la 1,97% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 0,5-2% pe an, mult sub nivelul dobînzii de politică monetară, ca urmare a lichidităţii mari din piaţa monetară. Dealerii se aşteaptă ca dobînzile overnight să revină în apropierea nivelului de 7% pe an, abia spre finalul următoarei săptămîni, după achitarea taxelor şi impozitelor către bugetul de stat şi odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii.