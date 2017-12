Liberalii constănțeni fac coadă la startul luptei electorale

Nici nu am intrat în an electoral că deja politicienii constănțeni se pregătesc să candideze la Primărie. Liberalii, de pildă, au început să se așeze la „coadă” pentru a primi râvnitul loc în cursa a cărei miză este administrația constănțeană. Interesant este că ei și-au anunțat intențiile acum, după ce actualul primar ales al Constanței, Radu Mazăre, a anunțat că nu vrea să mai candideze pentru un nou mandat. La scrutinele trecute, când exista posibilitatea ca Mazăre să intre în lupta electorală, nimeni nu s-a înghesuit să își anunțe candidatura din timp. Revenind la liberali, deja sunt trei care și-au exprimat dorința de a intra în cursa pentru locale. Asta dacă îl excludem pe co-președintele autosuspendat Gigi Chiru, care riscă să fie exclus din partid din cauza unor probleme cu legea. Cei trei pretendenți sunt Robert Boroianu, Ramona Mănescu și Iustin Roman. De altfel, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc ieri, Boroianu a spus că a început să își pregătească armele pentru lupta la care vrea să se înhame. El a afirmat că pregătește un proiect pe care vrea să îl pună în aplicare de îndată ce va ajunge la Primărie. Despre mărețul program nu a dat prea multe detalii. Oricum, Boroianu își va vedea împlinit visul de a candida doar dacă va câștiga competiția internă de la nivelul PNL. Până când va afla dacă are vreo șansă la Primărie, șeful liberalilor din municipiul Constanța a mai anunțat că există opoziție la nivel local. Brusc. De ce abia acum? E greu de găsit răspuns la această întrebare, în condițiile în care peneliștii au fost mereu în oraș, chiar dacă, așa cum recunosc și ei, nu li s-a prea simțit prezența.