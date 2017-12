Loredana îşi deschide şcoală de canto

16:25:27 / 03 Februarie 2014

Daca esti diva promoveaza moralitatea si valoarea

Speram ca macar ea sa nu mai promoveze prostituate pe televiziunea sotului ei. Am aflat aseara de ce prro.tv se ocupa doar de rapandule si prostituate. Fostul boss a fost cununat de familia Geeoanna, asa ca nu mai pot de fff multi ani sa mai critice guvernul, sa faca anchete sau investigatii despre ce se intampla cu toate fostele fabrici, uzine, industrie, agricultura, transporturi, si toate care au devenit doar epave in faliment. Au pumnul in gura pt ca s-au "prostituat" si ei iar acum au ajuns sa se ocupe doar de curul prostituatelor.