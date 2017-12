„Mai înflorit”, pe simezele Galeriei UAP

Constănţenii iubitori de artă au prilejul de a se delecta vizitând Galeria de Artă a Fondului Plastic, care găzduieşte, în aceste zile, o frumoasă expoziţie de pictură, intitulată „Mai înflorit” şi organizată de către Uniunea Artiştilor Plastici din România, (UAP), Filiala Constanţa I.

Manifestarea expoziţională, care va putea fi vizitată până pe 24 mai, este organizată de către artiştii plastici Mihaela Onesa şi Horia Fărcaşiu. Artiştii care au expus sunt membri ai UAP: Angela Bocu, Mircea Costea, Theodora Cotan, Anca Deaconu, Marin Deaconu, Cornelia Dedu, Sever Iustian, Laura Macri, Iuliana Mara, Leonte Năstase, Robert Nestorescu, Iuliana Radu, Victor Rădulescu, Mihaela Roca, Silvia Şoşoiu, Eusebio Spînu, Liviu Suciu, Ion Tamiian şi Sabina Voinea. Aceştia au prezentat picturi cu tematică florală, lucrări executate în ulei pe pânză sau carton, dar şi tablouri lucrate din sticlă prelucrată.

În contrast cu capriciile anotimpului, expoziţia oferă un festin floral recreativ şi plăcut vederii, diversitatea abordărilor plastice redând o frumuseţe care nu păleşte niciodată.

FLORILE, PURTĂTOARE DE SIMBOLURI Florile sunt unele dintre cele mai speciale creaţii ale naturii. Culorile lor atrag, parfumul răspândit împrospătează, fluorescenţa lor încântă fiecare fiinţă, simbolizând frumuseţe şi delicateţe. Din timpuri imemoriale, florile sunt purtătoare de simboluri, limbajul lor avându-şi originile în culturile primelor civilizaţii, ale antichităţii greceşti, asiatice, sud-americane.

Curatorii evenimentului sunt criticul de artă Alice Dinculescu şi artistul plastic Eusebio Spînu.

„Expoziţia prezintă creaţia recentă a mai multor artişti plastici constănţeni, dar şi a câtorva invitaţi din Bucureşti. Alegerea titulaturii, pe care eu o consider frumoasă, plăcută şi la obiect, s-a ghidat după situaţia anotimpului în care ne aflăm: chiar dacă nu e cald, toată lumea îşi doreşte soare şi flori. Materializarea lor prin creaţie are loc printr-o suită de lucrări de pictură cu tehnici diferite, tehnică mixtă ulei pe pânză, acrilic pe pânză, sau pe carton, dar şi câteva lucrări incitante, realizate într-o tehnică străveche, dar într-o prezentare nouă, sticlă modelată şi încadrată într-o ramă ca o pictură şi oferită ca un surprinzător obiect decorativ. Consider remarcabilă această întoarcere către valori solide ale frumuseţii - floarea, în cazul nostru, care place publicului, dar şi artistului care o creează, oferindu-i înfăţişări noi şi surprinzătoare, uneori. Apreciez această orientare către titulaturi frumoase care fac trimitere la sentimente frumoase. Artiştii şi-au propus o succesiune de expoziţii, astfel încât, în fiecare lună, vor surprinde plăcut publicul prin tematica pe care o vor aborda”, a precizat criticul de artă Alice Dinculescu.