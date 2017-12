Mai puţine voturi pentru începerea urmăririi penale a parlamentarilor

Curtea Constituţională a stabilit, ieri, că prevederile din regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului referitoare la cvorumul necesar avizării începerii urmăririi penale a miniştrilor parlamentari sînt neconstituţionale. Curtea a stabilit că dispoziţiile art. 155, alin. 3 din regulamentul Camerei Deputaţilor - potrivit căruia cererea privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor - contravine Constituţiei, care prevede, la art 76, alin 2, că “legile ordinare şi hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră”. Din aceleaşi considerente, Curtea a declarat neconstituţional şi textul art. 150 alin.(3) din regulamentul Senatului, care prevede că „hotărîrea” privind urmărirea penală a membrilor Guvernului „se adoptă cu votul majorităţii senatorilor”. Potrivit articolului 147, alineatul 1, din Constituţie, dispoziţiile din Regulamente constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă în acest interval, Parlamentul nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile legii fundamentale. Pe durata acestui termen dispoziţiile constate ca fiind neconstituţionale sînt suspendate de drept. Astfel, pentru urmărirea penală a unui fost sau actual ministru care e şi deputat e nevoie de 82 de voturi pentru, în timp ce la Senat numărul necesar de voturi favorabile este de 35, noul tip de cvorum fiind stabilit în urma declarării ca neconstituţionale a prevederilor din Regulamentele parlamentare. Camera Deputaţilor are 326 de membri, cvorumul necesar fiind de 163, adică jumătate din membrii săi. Cealaltă Cameră, Senatul, are 137 de membri, iar cvorumul de lucru este de 69.

Preşedintele Executiv al UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat, ieri, că Parlamentul trebuie să se conformeze deciziilor Curţii Constituţionale, el exprimîndu-şi, pe de altă parte, rezerva că Legislativul va mai avea timp să-şi modifice regulamentele în actuala legislatură. Pe de altă parte, Curtea Constituţională a decis, tot ieri, cu unanimitate de voturi, că este constituţională Legea Curţii de Conturi, respingînd sesizarea unor deputaţi care au reclamat faptul că texte din legea trimisă la promulgare au fost scoase din conţinut sau introduse. Decizia Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României şi se comunică şefului statului în vederea promulgării legii.