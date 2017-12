Maimuţărelile lui Miley Cyrus au dat roade

Pozează în ultima vreme în femeia fatală, dar Miley Cyrus dovedeşte că nu şi-a pierdut în totalitate sufletul, ci doar... face spectacol! Cântăreaţa şi actriţa americană a mărturisit că a suferit mult după fostul iubit, actorul australian Liam Hemsworth, chiar şi în timpul relaţiei lor, când nu erau împreună. ”Am trecut printr-o despărţire intensă, ştiţi, eram logodnici. Când eram cu el sau când eram la Disney, cel mai tare mă stresa faptul că nu ştiam ce să fac când el nu era în preajmă sau când Disney mă va da afară! Acum sunt liberă de amândouă! Şi sunt bine. Mă duc în pat singură, sunt bine şi sunt mult mai puternică decât persoana de acum trei ani, care se gândea că va muri fără prietenul ei”, a declarat starul.

Miley Cyrus şi-a înecat amarul în muncă, deşi prestaţiile sale nu au fost lipsite de controverse. De altfel, dorinţa sa de a face spectacol şi de a se delimita de imaginea de copil a costat-o şi relaţia cu Liam Hemsworth, care nu a mai suportat maimuţărerile ei lascive de câte ori urca pe câte o scenă. Numai că Miley Cyrus nu a dat greş! Din punct de vedere financiar, a reuşit să strângă o mică avere din prestaţiile sale controversate. Potrivit sondajului What People Earn, realizat peste Ocean, pentru a estima veniturile vedetelor într-un an fiscal, Miley Cyrus a avut un an 2013 excelent, cu venituri de 76,5 milioane de dolari. La această sumă se vor aduna şi încasările obţinute din turneul său internaţional Bangerz, care nu au fost luate în calcul de acest sondaj ce adună doar veniturile obţinute pe teritoriul nord-american.

Nimeni nu pare să ştie mai bine ca Miley Cyrus că o controversă vinde cel mai bine. Dansul lasciv alături de Robin Thicke, în cadrul galei MTV Video Music din luna august, i-a adus multe critici, dar şi mai multă atenţie, concretizată ulterior în descărcarea pieselor sale. O nouă apariţie şocantă - goală, bineînţeles - s-a soldat cu încă un succes cu piesa ”Wrecking Ball”, care a înregistrat o creştere de 124% în ceea ce priveşte descărcarea sa de pe internet. Miley Cyrus era obişnuită cu succesul, în 2011, la 18 ani, fiind clasată pe primul loc în topul celor mai bogaţi adolescenţi de la Hollywood, cu o avere netă de 120 de milioane de dolari. Noua ei abordare, însă, i-a asigurat popularitate şi în rândul adulţilor, căci foştii fani de pe vremea serialului ”Hanah Montana” mai au de aşteptat până vor putea să aibă acces la piesele sale.

Miley Cyrus a câştigat mai mulţi bani decât Beyonce, de 32 de ani, care a strâns 57 de milioane de dolari odată cu lansarea celui de-al cincilea album de studio, pe care este inclus hitul ”Drunk in Love”. Şi performanţa lui Beyonce merită menţionată, pentru că albumul nu s-a bucurat de promovare, lansarea sa, pe 13 decembrie, luându-i pe mulţi prin surprindere, dar devenind, în scurt timp, unul dintre cele mai descărcate albume din istoria ITunes. Albumul intitulat ”Beyonce” s-a vândut într-un milion de copii digitale în numai şase zile de la lansare, artista devenind prima din lume ale cărei materiale discografice au ajuns toate pe primul loc în topul vânzărilor. Bruno Mars a avut, la rândul său, un an bun, cu venituri de 38 de milioane de dolari. Deşi nu a fost plătit pentru minirecitalul exploziv susţinut în pauza Super Bowl, prestaţia sa s-a bucurat de atâta apreciere încât, în săptămâna ce a urmat, albumul său ”Unorthodox Jukebox” a înregistrat o creştere de 164% la descărcări. Totodată, piese de pe acest album au fost alese de Pepsi şi Hyundai să ilustreze campaniile lor publicitare.

Pe lista celor care au obţinut venituri spectaculoase se numără şi Matthew McConaughey, cu 19 milioane de dolari. Actorul, care pur şi simplu s-a reinventat, a reuşit să strângă această sumă cu doar două producţii, drama de Oscar ”Dallas Buyers Club” şi foarte apreciatul serial HBO ”True Detective / Detectivi de Louisiana”. Şi-a dorit atât de mult să joace în ”Dallas Buyers Club”, un proiect amânat mai bine de 20 de ani de producători, încât s-a folosit de toată influenţa sa pentru ecranizarea producţiei independente, acceptând un salariu de doar 200.000 de dolari. Graţie succesului în sezonul de premii şi culminând cu atribuirea premiilor Oscar pentru cel mai bun rol principal - Matthew McConaughey, respectiv cel mai bun actor în rol secundar - Jared Leto, filmul a avut încasări neaşteptate, de 33 de milioane de dolari, la box office în SUA şi la nivel internaţional.