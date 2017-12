Maraton de concerte pentru Ionuţ Galani şi Mircea Cazan

Perioada Sărbătorilor este una extrem de solicitantă pentru cântăreţi, care au programate numeroase concerte, apogeul fiind atins, ca în fiecare an, în seara de Revelion, iar soliştii constănţeni nu fac excepţie în acest sens. Dacă Mihai Trăistariu are programate cinci concerte pentru seara dintre ani în zona Braşovului, interpreţii constănţeni de muzică grecească Ionuţ Galani şi Mircea Cazan vor susţine un adevărat maraton concertistic de Revelion. Ionuţ are programate şase concerte, iar Mircea va cânta la nu mai puţin de opt evenimente, singurul loc unde sunt anunţaţi să cânte amândoi, însă nu în duet, fiind Crema Summer Club din staţiunea Mamaia. Cei doi vor cânta în Mamaia şi Constanţa, iar situaţia aceasta este demnă de admirat în ceea ce îl priveşte pe Mircea Cazan, întrucât nu s-a recuperat în totalitate după accidentul suferit la începutul anului, când şi-a fracturat piciorul.

La Revelionul din Crema Summer Club va fi prezent şi taraful Gipsy Casual, dar şi solistul constănţean Liviu Vârciu, în calitate de gazdă a evenimentului, dar şi de interpret. Revelionul în Crema Summer Club costă 250 de lei şi include, pe lângă programul artistic, servicii de free bar şi free food.