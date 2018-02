Mark Williams a câștigat Mastersul German de snooker

Galezul Mark Williams l-a învins categoric pe scoțianul Graeme Dott, cu scorul de 9-1, în finala Mastersului German de snooker, turneu desfășurat săptămâna trecută la Berlin. Williams conducea cu 7-1 după prima sesiune și a avut nevoie de doar 37 de minute pentru a câștiga cele două jocuri de care mai avea nevoie în sesiunea a doua pentru a obține trofeul.

Forma lui Williams a fost cu adevărat impresionantă de-a lungul turneului, însă vârful a fost atins în weekend, când pe lângă victoria din finală el l-a învins cu 6-1 și pe Judd Trump, în semifinale. Fergal O’Brian, Matthew Selt și Jimmy Robertson au fost ceilalți adversari de care Williams a trecut pe parcursul competiției. „Sunt extrem de fericit! Nu am mai câștigat un turneu de ani buni, iar acum am câștigat trei în acest sezon. Loviturile mele de distanță au fost foarte reușite astăzi (n.r. - duminică) și am jucat bine pe întreaga durată a meciului. M-am simțit bine de la start”, a declarat Williams, care a recunoscut că s-a gândit la retragerea din activitate la finalul sezonului trecut, dar a fost convins de soție să continue.

Este al 20-lea titlu al carierei pentru galezul în vârstă de 42 de ani, dublu campion mondial, în 2000 și 2003. În acest sezon, Williams se mai impusese și în Openul Irlandei de Nord, în luna noiembrie. De cealaltă parte, Dott (40 de ani), și el fost campion al lumii, în 2006, a disputat a opta finală a carierei și rămâne cu doar două trofee în palmares. Pe lângă titlul mondial, Dott a mai câștigat Openul Chinei, în 2007.

Pentru victoria de la Berlin, Mark Williams a primit un cec de 80.000 de lire sterline (aproximativ 90.000 de euro). De cealaltă parte, Dott a încasat pentru prezența în finală 35.000 de lire (aproape 40.000 de euro). Victoria din capitala Germaniei l-a propulsat pe Williams într-un grup select de jucători cu cel puțin 20 de turnee importante în palmares. Galezul li s-a alăturat lui Stephen Hendry (36 de succese), Ronnie O’Sullivan (31), John Higgins (29) și Steve Davis (28).

Următorul turneu al sezonului este Shoot-Out, care va avea loc la Watford, între 8 și 11 februarie. Este un turneu care se desfășoară sub un sistem de joc ușor modificat. Fiecare partidă constă dintr-un singur joc, care durează zece minute. Există un cronometru pentru fiecare lovitură, în primele cinci minute jucătorii având la dispoziție 15 secunde pentru a lovi, apoi în următoarele cinci minute doar câte 10 secunde. Următorul turneu de puncte va avea loc între 19 și 25 februarie, World Grand Prix de la Preston.

