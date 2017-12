Marş forţat al PNL şi PDL spre fuziune

07:04:20 / 03 Iunie 2014

POLITICA MINCINOSILOR

Viata politica romaneasca ,activitatea partidelor,programele si doctrinele acestora sunt doar etichete menite sa insele electoratul, Nu se poate guverna pe baza rezultatelor obtinute la alegeri , partidele fiind nevoite sa-si ignore promisiunile electorale si , fara sa tina cont de cei care au votat incheie aliante ,coalitii, fuziuni si alte forme de complicitate politica , toate dovedindu-se efemere,paguboase pentru cetateni si benefice pentru politicianistii demagogi.S-a demonstrate ca aliantele de orice fel sunt regretabile si primejdioase , imperecheri nenaturale in care rolul de capetenie il joaca ambitiile personale , si ca fiecare partid luat in parte este incapabil sa realizeze ceva pentru binele cetatenilor si cu atat mai mult in aliante.S-a ajuns la situatia ca doctrinele si programele trebuie ignorate si ca puterea se obtine mai usor prin imposture,prin sfidarea bunului simt,prin circ ieftin, si nesocotirea votului cetatenilor.Partidele romanesti nu sunt decat niste factiuni ,sorcove doctrinare .Intregul process politic din Romania se bazeaza pe demisii,remanieri,santaj,reorganizari si remanieri de fatada,toate dovedint procesul de descompunere a clasei politicianiste si incapacitatea de a guverna.Sa retinem ca nici un lider politic n-a facut referire la ce va spune elctoratul despre aceste actiuni care n-au nici o legatura cu promisiunile facute in campania electorala.Noi nici nu existam pentru acesti ticalosi.Este lung si greu drumul spre democratie cand cetatenii se complac in pasivitate si opportunism meschin , cand se lasa transformat intr-o unealta electorala.