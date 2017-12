Meci-maraton pentru Simona Halep

Constănţeanca Simona Halep s-a calificat ieri în semifinalele celui mai puternic turneu de tenis feminin organizat în ţara noastră, BCR Ladies Open Romania, dotat cu premii în valoare totală de 100.000 şi organizat pe terenurile Academiei de Tenis Herăstrău din Bucureşti. Principala favorită a întrecerii a avut parte însă de un meci extrem de dificil în sferturi, desfăşurat pe durata a trei ore, în compania unei alte sportive din România, Alexandra Cadanţu. După un debut perfect, sportiva în vârstă de 19 ani, pregătită de antrenorul Firicel Tomai, a făcut un al doilea set slab, astfel că partida a ajuns în decisiv, unde Cadanţu a condus cu 6-5 şi a beneficiat de două şanse să încheie întâlnirea. Mai experimentată, Halep a răsturnat situaţia şi s-a impus cu 6-3, 1-6, 7-6, obţinând biletele pentru semifinale. “A fost un meci senzaţional. Nu am mai revenit niciodată când adversara a avut două mingi de meci. Partida s-a disputat în condiţii dificile, vântul a fost îngrozitor şi terenul destul de moale, ceea ce a făcut şi mai grea sarcină de a lovi decisiv pe zgură. Am încercat să evoluez la nivel înalt, dar şi Alexandra a făcut un joc bun şi a scos foarte multe mingi grele. Ea are un stil dificil, returnează mereu minge în teren şi te obligă să încercă să închei tu punctul. Aşa juca şi atunci când era mică, dar este munca ei şi trebuie respectată. Mă bucur însă că am câştigat şi că am ajuns până în semifinale. Îmi place să joc acasă şi sper ca anul viitor să se mai organizeze turnee la acest nivel”, a spus la final Halep. Constănţeanca se va duela în semifinale cu Laura Pous-Tio (Spania), cap de serie nr. 5, care a trecut de o altă româncă, Sorana Cârstea, cap de serie nr. 3, cu 7-6, 1-6, 6-4. Şi Irina Begu, cap de serie nr. 2, a acces în penultimul act al competiţiei, după succes izbutit în duelul cu Maria-Elena Camerin (Italia), cap de serie nr. 7, cu 2-6, 6-0, 6-0, urmând să se lupte pentru un loc în finală cu Carla Suarez-Navarro (Spania), a şasea favorită, care a depăşit-o pe Kiki Bertens (Olanda), cu 6-2, 7-6.