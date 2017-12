Medicii renumiţi din Bucureşti vor opera şi consulta la Constanţa

Nu peste mult timp, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa are în plan semnarea unui protocol de colaborare cu reprezentanţi ai Spitalelor Fundeni, Floreasca, dar şi Colentina. Managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Dan Căpăţână, a declarat că are în plan colaborarea cu medici renumiţi de la spitalele menţionate, în vederea unui schimb de experienţă. „Am purtat unele discuţii cu mari doctori, care au răspuns pozitiv colaborării propuse de noi. Ei vor da, pentru început, consultaţii în Policlinică, după care, dacă vor dori, vor putea intra şi în sălile de operaţii”, a declarat managerul. Printre medicii care vor colabora cu specialiştii de la Constanţa îi nominalizăm pe prof. univ. dr. Ion Lascăr, dr. Şerban Brădişteanu, conf. dr. Mihai Dincă etc. Dr. Căpăţână a declarat că aceste colaborări vor putea fi posibile cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. Medici din cadrul SCJU, care au aflat deja de colaborarea cu unii colegi de la spitalele din Capitală, s-au arătat încântaţi de idee, în orice moment al carierei fiind important schimbul de experienţă, educaţia medicală continuă.