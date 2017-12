Mihai Trăistariu a fost la un pas de moarte la Castelu

Fostul component al grupului Valahia, Mihai Trăistariu a fost la un pas de a-şi pierde viaţa, luni seara, în timp ce conducea autoturismul proprietate personală, un Peugeot 206 CC. Potrivit poliţiştilor Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, Mihai Trăistariu se îndrepta spre Constanţa, şi, ajuns în centrul localităţii Castelu, a intrat în depăşirea unui autoturism care circula în acelaşi sens. Mihai Trăistariu spune că din cauza întunericului nu a observat bordura supraînălţată de la marginea drumului. “Am acroşat uşor bordura cu roata din faţă şi nu am reuşit să mai redresez maşina. Am încercat să trag de volan şi m-am răsturnat pe şosea”, a declarat Mihai Trăistariu. Poliţiştii spun că autoturismul cîntăreţului s-a dat peste cap, iar în urma impactului a fost distrus plafonul maşinii. Deşi maşina a fost serios avariată, Mihai a scăpat ca prin minune fără nicio zgîrietură. Şoferului i-a fost efectuat testul cu aparatura Drager, rezultatul arătînd că Mihai Trăistariu nu era sub influenţa băuturilor alcoolice în momentul producerii accidentului. Mihai Trăistariu este considerat revelaţia concursului Eurovision de anul acesta, el ocupînd locul 4 cu piesa “Tornero“, performanţă ce i-a adus consacrarea internaţională şi mai multe contracte cu case de discuri din străinătate.