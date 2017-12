Mihai Trăistariu: “Peste cîţiva ani va trebui să îmi întemeiez o familie”

Ce înseamnă succes pe plan internaţional?

În primul rînd, foarte multe călătorii. Am numeroase concerte în Grecia, Malta, poate şi în Israel, în aproape toată Europa, dar şi acasă, în România, în diferite oraşe ale ţării.

Cum te simţi ca singurul artist român, cu o piesă în “Top 100 International”?

Deşi sînt primul artist român care a reuşit să intre în acest top cu o piesă, cred că melodia “Dragostea din tei”, a celor de la “O-Zone”, care a fost lansată în urmă cu cîţiva ani, a fost mai... hit decît “Tornero”. Doar că ei au fost în topuri în trei sau patru ţări, dar în cluburi, nu pe radio, aşa cum a fost piesa mea. Cred că motivul pentru care “Dragostea din tei” nu a intrat în “Top 100 International” este pentru că nu au fost promovaţi, concomitent, în Europa. În schimb, ei au ajuns în Japonia, “Tornero” nu este, încă, promovată acolo.

Cum te simţi, acum, ca vedetă internaţională?

Am semnat numeroase contracte cu case de discuri din străinătate, care se vor ocupa de albumul meu în ţara respectivă, dar cred că mai este timp, pînă voi ajunge vedetă internaţională. Voi putea spune că sînt o vedetă internaţională, cînd piesele mele vor fi plăcute în mult mai multe ţări. Acum, am semnat, deja, cu case de discuri din Grecia, Cipru, Malta, Croaţia, Estonia, Belgia, Suedia, Olanda, Luxemburg, Franţa, Austria, Germania, Anglia şi Elveţia. La “Eurovision” am avut parte de o surpriză foarte plăcută, cînd, în finală, toată lumea cînta cu mine versurile melodiei.

Ce contează mai mult în muzica românească, interpretul sau textul piesei?

Cred că atunci cînd există un interpret de renume piesa are şanse mai mari să devină un hit, chiar dacă textul nu este extraordinar.

Cine se ocupă de imaginea ta?

În prezent, se ocupă foarte multă lume de imaginea mea. De aprox. un an se ocupau foarte mulţi, dar nu găseam persoana potrivită, care să mă mulţumească şi pe mine. Pentru a fi mulţumit şi eu şi stilistul de imaginea mea, trebuie să comunicăm permanent, să îmi placă şi mie rezultatul. Practic, casa de discuri îţi alege stilistul. În ultima vreme, sînt mulţumit de felul în care arăt.

Cum împaci viaţa de familie cu cea de artist?

Nu prea mai am timp de...familie. Îmi doresc o relaţie, doar că sînt plecat foarte mult timp, mă gîndesc că va trebui să-mi iau prietena cu mine. Ar trebui să fie o fată care să nu aibă foarte multe de făcut aici, care să mă poată însoţi... Peste cîţiva ani va trebui să îmi întemeiez şi eu o familie, cred că va trebui să încep o relaţie. Dar este dificil, fiind plecat foarte mult timp din ţară.