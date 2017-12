Mihai Trăistariu vrea să se mute în Statele Unite

După succesul pe care l-a avut, anul acesta, la finala de la Atena a Eurovisionului, numele Mihai Trăistariu nu mai are nevoie de nicio prezentare, devenind recunoscut în întreaga Europă. Chiar dacă se numără, deja, printre vedetele internaţionale renumite pe bătrînul continent, artistul român îşi doreşte mai mult decît pînă în prezent, fiind dispus să facă şi unele sacrificii pentru a avea succes în… toată lumea. “Deşi călătoriile mă obosesc, iar în ultimele luni nu am stat acasă aproape deloc, fiind mereu pe drumuri, sînt dispus să fac acest lucru, deoarece succesul este trecător, nu ştiu dacă peste cîţiva ani voi fi la fel de solicitat. Cel mai mult însă mi-aş dori să am succes şi peste ocean, în Statele Unite ale Americii, dacă eşti recunoscut acolo, ai succes în toată lumea. Dacă voi ajunge să semnez cu o casă de producţie şi acolo, mă voi muta în State, în Anglia sau chiar în Australia, de acolo se dictează muzica în toată lumea“, a mărturisit Mihai.

În prezent, artistul are deja cîteva oferte pentru a semna contracte cu case de discuri din Statele Unite, dar, încă, nu este nimic oficial. Chiar dacă va fi nevoit să se mute din ţară pentru a fi aproape de casa de producţie, Mihai nu va renunţa la România, interpretul fiind convins că se va întoarce acasă de cîte ori va avea ocazia. “Vreau să-mi fac o casă la Constanţa, să-mi iau un apartament în Bucureşti. Nu contează dacă va trebui să mă mut din ţară, vreau să am unde să revin acasă, nu voi uita de România“, a subliniat Mihai Trăistariu.