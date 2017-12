Momente emoţionante în prima zi la Memorialul “Zoran Kurtes“

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, şi câştigătoarea Cupei Challenge din 2001, Jugovic Kac, au închis, vineri, la Sala Sporturilor, prima zi a Memorialului “Zoran Kurtes“. Lovitura de începere a partidei dintre echipele la care Zoran Kurtes a scris istorie, HCM Constanţa şi Jugovic Kac, a fost dată de fiul cel mic al fostului tehnician, Vladimir. Marea surpriză a reprezentat-o însă apariţia fiului cel mare al lui Zoran Kurtes, Aleksander, în tricoul echipei sârbe.

HCM, ÎNVINGĂTOARE. Sub privirile soţiei lui Zoran, Desa, şi ale mamei regretatului tehnician, care au urmărit din tribune cele două partide de vineri, Toma şi compania au încercat să facă un joc cât mai bun. Lipsa de concentrare, dar şi încărcătura emoţională au dus la o primă repriză sub valoarea campioanei României. Micuţa dar ambiţioasa formaţie sârbă a intrat decisă să profite de fiecare şansă, iar după primele 30 de minute conducea cu un nesperat 16-13. HCM şi-a luat rolul în serios în actul secund, a apăsat pedala de acceleraţie cât a fost nevoie, iar în final s-a impus mai clar decât o arată scorul, cu 32-28.

„S-a simţit puţin oboseala ultimelor antrenamente din această săptămână, dar am şi intrat relaxaţi pe teren pentru că ne aşteptam să avem un meci mai uşor. A fost un sentiment plăcut şi totodată trist să joc împotriva fiului lui Zoran. Încep să îmbătrânesc. Parcă mai ieri venea şi privea antrenamentele noastre“, a declarat Alexandru Csepreghi. „A fost primul meu joc la echipa de seniori. Am evoluat foarte puţin şi nu am trecut uşor peste emoţiile debutului. Am regăsit la Constanţa atmosfera frumoasă pe care o ştiam. Vreau să mulţumesc tuturor constănţenilor pentru modul în care s-au comportat cu tatăl meu şi le doresc tot binele din lume“, a mărturisit Aleksander Kurtes.

Au evoluat - HCM: Stănescu (3 intervenţii), Popescu (1 intervenţie), Şelaru; Ghionea 9g (5x7m), Toma 5g (2x7m), Csepreghi 4g, Novanc 3g, Stavrositu şi Criciotoiu - câte 2g, Şimicu, Mocanu, Sabou, Irimescu, Buricea, A. Stamate şi Angelovski - câte 1g, Adzic, Riganas; Jugovic Kac: Kukobat (8 intervenţii, 1x7m), Petrovic (4 intervenţii); Kankaras 6g, Vasic 5g, Josic 5g (2x7m), Lalic 3g, Travar 2g, Radakovic 2g (2x7m), Sipka, Vugdragovic, Belos, Ivkovic, Stejin - câte 1g, Loncar.

În cealaltă partidă de vineri: Ştiinţa Bacău - Vojvodina Novi Sad 37-32 (19-14). Programul din weekend - sâmbătă: Vojvodina Novi Sad - Jugovic Kac (ora 17.00) şi HCM Constanţa - Ştiinţa Bacău (ora 19.00); duminică: Ştiinţa - Jugovic (ora 10.00) şi HCM - Vojvodina (ora 12.00). Toate partidele vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Neptun TV.