Mutu va pleca de la Fiorentina

Agenţia Calciomercato a scris, miercuri, că atacantul român Adrian Mutu va pleca de la echipa AC Fiorentina, pentru că nu a primit un contract pe cinci sezoane aşa cum îşi dorea. Sursa citată notează că Mutu, care are o înţelegere cu Fiorentina pînă în 2011, şi-ar fi dorit un nou contract pe cinci sezoane începînd din această vară, dar directorul sportiv al clubului toscan, Pantaleo Corvino, nu a fost de acord cu această cerere. Corvino a declarat, marţi seară, în cantonamentul de la San Piero, că a primit o ofertă oficială din partea clubului AS Roma pentru un transfer al atacantului român Adrian Mutu, presa italiană spunînd că ar fi vorba de 20 de milioane de euro, plus un salariu anual de 3,2 milioane de euro pentru jucător. Antrenorul Fiorentinei, Cesare Prandelli, a afirmat că nu şi-ar dori ca Mutu să se transfere la AS Roma şi a sugerat că ar putea pleca şi el în cazul realizării tranzacţiei, potrivit “Corriere dello Sport”. Internaţionalul român nu a semnat, deocamdată, prelungirea contractului cu Fiorentina, deşi clubul toscan i-a făcut o ofertă pentru un acord valabil pînă în 2012, care include şi o mărire de salariu. AS Roma a prezentat miercuri, pe site-ul oficial, un document oficial în care confirmă oferta pe care a trimis-o pe adresa Fiorentinei în privinţa achiziţionării lui Mutu. Acţiunile clubului AS Roma au fost suspendate de la tranzacţionare la bursa din Milano în şedinţa de miercuri, din cauza aprecierii excesive înregistrate după anunţul oficial al ofertei clubului pentru Mutu.

Presa italiană scrie că o decizie finală în privinţa transferului atacantului român va fi luată de patronul Fiorentinei, Diego Della Valle. Suporterii lui AS Roma se declară mulţumiţi că Mutu ar putea ajunge la echipa pregătită de Spalletti şi compară situaţia cu cea a argentianului Gabriel Omar Batistuta, cumpărat de Roma după ce a evoluat nouă ani la gruparea din Florenţa. Cotidianul “Il Romanista” a anunţat, miercuri, că Mutu va ajunge la AS Roma în proporţie de 99,9 la sută şi că ar putea debuta pentru formaţia din capitala Italiei chiar în meciul amical cu Steaua, de sîmbătă.