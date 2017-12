Născuţi în noaptea de Înviere

Noaptea de Înviere a avut o semnificaţie specială pentru familia Crinei Cărpiniş, de 32 de ani, care a adus pe lume un băieţel, în Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa. “Eram plecaţi la socri, la Feteşti, ca să petrecem sărbătorile pascale. Ajunseserăm acolo de ceva vreme, cînd au început durerile. Imediat soţul meu m-a urcat în maşină şi am plecat spre Constanţa. Nu am fost foarte speriată pentru că sînt medic şi ştiam foarte bine la ce trebuie să mă aştept”, a povestit femeia. Crina Cărpiniş a născut în urma unei operaţii de cezariană, care a durat în jur de 40 de minute. “ Cred că cel mai greu fost pentru soţul meu care a fost nevoit să aştepte pe hol tot timpul cît a durat intervenţia. Nu ştiu sigur ce a făcut, dar cred că s-a plimbat încontinuu pe coridoare”, a adăugat Crina Cărpiniş. Bebeluşul, care va fi botezat Iosif Andrei, cîntăreşte 2,900 kg şi, potrivit datinii, va avea noroc toată viaţa. Mama lui ne-a mărturisit că nu se aştepta să trăiască acest miracol chiar în noaptea Învierii Domnului. “Ştiam că voi naşte peste trei săptămîni, dar, pînă la urmă, nu s-a mai întîmplat aşa. Iepuraşul ne-a făcut cel mai frumos cadou din lume”, a încheiat Crina Cărpiniş. Băieţelul familiei Cărpiniş este primul copil născut de Paşte, în Maternitatea constănţeană. La numai zece minute după ce Iosif Andrei a venit pe lume, un alt băieţel a văzut lumina zilei. Fericita mămică este Rose Maria Corcheş, din Costineşti, care spune că nu şi-a imaginat că noaptea Învierii îi va oferi o asemenea bucurie : “Eram acasă cu soţul meu şi ne pregăteam să mergem la biserică, la slujbă. Pe la ora 20.00 am simţit prima durere. Am crezut că nu e nimic important, însă, după cîteva ore, am chemat o ambulanţă care m-a adus la spital. Sînt foarte fericită că am născut în noaptea asta sfîntă”. Chiar dacă nu i-a fost uşor, proaspăta mămică a uitat imediat chinul îndurat în momentul în care şi-a văzut fiul. Şirul nou-născuţilor băieţi a fost întrerupt duminică dimineaţa, la ora 6,35, cînd în Maternitatea Spitalului Judeţean Constanţa a venit pe lume o fetiţă de 3 kg. În total, în ziua de Paşte, în Maternitatea Spitalului Judeţean Constanţa s-au născut şapte copii, dintre care cinci băieţi şi două fete.