Nicoleta Luciu a povestit cum și-a accidentat silicoanele

Frumoasa Nicoleta Luciu a mărturisit, recent, o întâmplare care a marcat-o. Este vorba de un accident pe care l-a avut în timpul unor lecții de schiat. Vedeta a fost convinsă că… i s-au spart silicoanele și s-a speriat groaznic. „Am luat şi eu lecţii de schi, dar am avut un incident în timpul căruia am căzut pe unul dintre sâni. A trebuit să vin de urgenţă la medic, căci am crezut că s-a spart siliconul. Mi s-a spus că a fost o întindere musculară cam nasoală”, a povestit Nicoleta Luciu.

Bruneta a explicat motivul pentru care a apelat la un implant cu silicon. Ea susține că, după prima naștere, a reușit să-și recapete sânii care au făcut-o elebră, însă după cea de-a doua, nu a mai reușit. „După ce am slăbit 40 kg, cu ajutorul sălii, am reuşit să-i readuc la viaţă. După cea de-a doua scădere dramatică de greutate, tot de vreo 40 kg, nu am mai reuşit. A fost imposibil”, a mărturisit Nicoleta.