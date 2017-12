Noi turnee pentru artiştii Companiei de Balet

Compania de Balet a Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski“ va redeschide stagiunea artistică, pe data de 11 februarie, cu cea mai nouă producţie din repertoriu, “Max şi Moritz“. Balet-comedie, viu, antrenant, care prezintă minunata perioadă a copilăriei, dar care se adresează nu doar micilor spectatori, ci şi părinţilor acestora, “Max şi Moritz“ a avut premiera naţională în luna noiembrie a anului trecut şi s-a bucurat de un succes extraordinar atît pe scena constănţeană, cît şi în recentul turneu efectuat de trupa Companiei de Balet în Germania. Constănţenii vor avea ocazia să vadă acest spectacol duminica viitoare, la Sala Teatrului, începînd cu ora 18.30, baletul urmînd să fie prezentat cu prima sa distribuţie, în frunte cu Horaţiu Cherecheş şi Cristian Tarcea, alături de care vor evolua: Constantin Dragomir (Văduva Botte), Irina Ganea (Spitz), Felicia Şerbănescu (Fran Bock), Relu Dobrin (Croitorul Bock), Ştefan Raut (Unchiul Fritz), Gelu Rîpă (brutarul), Francisc Strnad (Ţăranul Mecke), Simona Costea, Eliza Maxim şi Anca Strnad (lebedele), Adrian Mihaiu (cocoşul), Lena Cojocaru, Irina Pîslaru şi Mariana Baran (găini), Cici Ursul, Alexandra Soare, Andreea Tuchilus şi Lily Meiusi (femei de serviciu), Consuela Ciont, Petronela Serea şi Angelica Ceară (raţe) şi Antoniu Gheorghiu (Profesorul). Recent reveniţi în sala de repetiţii după o scurtă vacanţă, artiştii desfăşoară pregătiri intense pentru acest spectacol care va marca reîntoarcerea lor pe scena de la malul mării. În curînd, dansatorii Companiei de Balet vor începe repetiţiile şi pentru un balet modern, “12 trecute fix“, după I. L. Caragiale, în coregrafia Adinei Cezar, care a avut, de altfel, premiera, în urmă cu trei ani şi care va fi prezentat, din nou, publicului constănţean.

Dar Compania de Balet are, pentru această stagiune, şi alte proiecte de anvergură, în prezent purtîndu-se discuţii pentru realizarea a nu mai puţin de trei turnee, atît în ţară, cît şi peste hotare. Astfel, pentru luna martie a acestui an, se are în vedere efectuarea unui turneu naţional cu spectacolul “Frumoasa din pădurea adormită“. De asemenea, tot pentru primăvara lui 2007, se discută posibilitatea unei alte deplasări a artiştilor constănţeni, de data aceasta în Spania, cu spectacolele “Lacul lebedelor“ şi “Cei trei muşchetari“. Mai mult, în vară, dansatorii vor pleca, în Italia, cu “Frumoasa din pădurea adormită“, “Pinocchio“ şi, probabil, cu “Cei trei muşchetari“.