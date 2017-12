Norica Nicolai, nemulţumită de Monica Macovei

Senatorul liberal Norica Nicolai a criticat-o, sîmbătă, pe ministrul Justiţiei, Monica Macovei, atît pentru cererea privind interceptarea telefoanelor de către o unitate din subordinea Parchetului, cît şi pentru întîrzierea avizului la legile securităţii naţionale. Nicolai a declarat că "bătălia" care are loc pe tema ascultării telefoanelor este "inacceptabilă" şi că, în opinia sa, cea mai potrivită soluţie ar fi înfiinţarea unei unităţi de interceptare autonomă care să fie pusă sub control parlamentar. Interceptările ar urma să se facă astfel cu avizul unui judecător, iar după 30 de zile, persoana al cărei telefon a fost interceptat, să fie anunţată despre acest lucru şi, mai mult, să îi fie pusă la dispoziţie banda cu înregistrarea audio. Nicolai a precizat că în Comisia de apărare din Senat, al cărei vicepreşedinte este, vor fi demarate verificări pentru a se vedea şi care din serviciile secrete deţine aparatura de interceptare a telefoanelor şi de ce, pentru că, "potrivit legii, doar SRI are în prezent acest drept". Referindu-se la legile securităţii naţionale, Nicolai s-a arătat indignată de întîrzierea adoptării lor şi consideră că este "inadmisibil să stai două luni pentru că nu ai un aviz la un proiect de lege". Din cauza pachetului legislativ privind legile securităţii naţionale, premierul Tăriceanu şi ministrul Macovei şi-au trimis "săgeţi otrăvite" timp de cîteva săptămîni..