Nouă candidaţi pentru şefia PSD

Candidaţi. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că la şefia partidului au fost depuse nouă candidaturi, iar pentru funcţia de vicepreşedinte au fost depuse 62. Cei nouă candidaţi la preşedinţia partidului sunt: Andrei Alexandru, Dorela Alistar, Ioan Domonco, Cristian Diaconescu, Victor Moraru, Mircea Geoană, Victor Ponta, Miron Mitrea şi Radu Mazăre. Dragnea a spus că este posibil să se fi depus şi candidaturi pentru funcţii care nu sunt prevăzute în actualul Statut, cum ar fi cea de prim-vicepreşedinte. Apropierea zilei Congresului a ridicat gradul de duritate al declaraţiilor, lupta pentru preşedinţia PSD fiind una extrem de aprigă. Preşedintele Consiliului Naţional (CN) al PSD, Adrian Năstase, a declarat că îl susţine pe Victor Ponta la şefia PSD, el apreciind că Ponta ar putea reprezenta un simbol al voinţei de schimbare. “El poate să fie o soluţie pentru a marca o schimbare. Are defecte, dar are şi multe calităţi. Are vâna necesară pentru a porni un proces de schimbare de imagine”, a declarat Năstase. El a mai spus că i-a propus lui Ion Iliescu să preia partidul pentru următoarele nouă luni, până la Congresul ordinar, astfel încât să se calmeze actualele tensiuni, el precizând că a fost refuzat. “Iliescu ar fi putut opri acest Jihad din partid care va crea cicatrici”, a afirmat Năstase. De aceeaşi părere este şi fostul lider social-democrat Ion Solcanu care a declarat că Ion Iliescu reprezintă cea mai bună soluţie pentru conducerea PSD în acest moment, pentru că ar împăca taberele şi ar linişti apele în partid.

Atacuri. Preşedintele CN al PSD a apreciat, vineri, că ar fi util pentru partid dacă Mircea Geoană şi el personal nu ar participa la alegerile de la Congres, deoarece acest lucru ar ajuta PSD să marcheze o schimbare de generaţie şi să îşi refacă imaginea ciobită. Vicepreşedintele PSD Victor Ponta a declarat că îi mulţumeşte lui Adrian Năstase pentru susţinerea pe care i-o acordă în cursa pentru şefia PSD, el precizând că îşi doreşte ca şi Ion Iliescu şi Mircea Geoană să îl sprijine ca, imediat după Congres, să construiască un viitor pentru PSD. “În opinia mea sunt doi candidaţi: cineva din trecut şi cineva pentru viitor, oamenii vor alege între ei. Nu pot să-i spun lui Geoană să se retragă. El ne-a spus în campanie că va fi ori la Cotroceni, ori va sprijini o echipă tânără. Faptul că s-a răzgândit e decizia lui”, a spus Ponta. În ceea ce priveşte statutul, Adrian Năstase, a declarat, vineri, că există riscul ca unele propuneri de modificare a Statutului partidului să conţină elemente neconstituţionale care pot duce la radierea partidului. Primul atac dur la contracandidaţii lui Geaonă a venit din partea lui Marian Vanghelie. El a declarat că există unii candidaţi la preşedinţia partidului care merg dimineaţa la Cotroceni şi apoi vin la partid să facă jocurile lui Traian Băsescu. Mitrea l-a atacat dur pe Geoană cu o zi înaintea Congresului. “Mircea Geoană este cel mai nefericit accident din istoria PSD-ului. Sub conducerea lui, partidul a pierdut o şansă unică şi va trebui să muncim din nou şi din greu pentru a ajunge acolo unde eram, din cauza faptului că este incompetent şi nu a fost capabil să îşi adune în jurul lui o echipă de oameni serioşi şi s-a înconjurat doar de oameni care şi-au urmărit propriile interese”, a declarat Mitrea. Tot împotriva lui Geoană a fost banner-ul înfăţişându-l pe liderul PSD pe fundal violet, alături de mesajul “garantat Vanghelie”, care a fost afişat, vineri, în Piaţa Presei Libere, în apropierea Romexpo. Geoană a apreciat că prin această acţiune s-a depăşit limita unei campanii decente în partid. După şedinţa de vineri seară a Comitetului Executiv Naţional, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că s-a decis ca alegerile la Congresul din 20 februarie pentru funcţiile de conducere să se facă individual, urmând ca teza votului în echipe să fie supusă unui eventual congres ulterior. De asemenea, el a anunţat că modificările statutare urmează să fie operate într-un congres extraordinar al partidului, care urmează să fie convocat, în următoarele luni, de conducerea nou aleasă sâmbătă.