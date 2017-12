Nu vom mai avea manuale cu greşeli?

Manualele care au greşeli vor fi refuzate şi cele cu inexactităţi vor fi retrase imediat, iar valabilitatea cărţii şcolare nu va mai fi nelimitată, ci de cel mult patru ani, a declarat, ieri, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie. "Întrucât au apărut unele reacţii ale editurilor privind ordinul care face referire la demararea procedurilor de licitaţie pentru noile manuale din învăţământul primar, doresc să fac câteva precizări: planurile-cadru, programa şi specificaţia tehnică au fost aprobate încă din luna octombrie, astfel că discuţiile editurilor, potrivit cărora au la dispoziţie doar şase săptămâni pentru a redacta noile manuale în formă tipărită şi digitală, sunt incorecte, ele având la dispoziţie un an şi trei-patru luni", a spus ministrul Remus Pricopie. Potrivit lui Pricopie, atenţia Ministerului Educaţiei se concentrează asupra elevului. "Sunt foarte multe voci care spun de ce cărţile nu ajung mai repede în şcoli, alţii care spun că timpul este prea scurt. Ideea este că sunt stricate anumite mecanisme care au funcţionat în avantajul editurilor, nu al şcolii. Manualul, dacă are o greşeală, este refuzat, dacă sunt sesizate greşeli şi inexactităţi, manualul este retras imediat. Totodată, manualul nu mai are aprobare nelimitată, ci de cel mult patru ani. Avem cărţi în care în continuare ne învecinăm cu Iugoslavia. Pot spune că, în anumite situaţii excepţionale, valabilitatea manualelor ar putea fi extinsă cu încă doi ani, dar hai să fim serioşi, să fie clar acum, nu voi reveni asupra manualelor. Avem obligaţia să aducem pe masa elevilor manuale proaspete. Cine nu doreşte, să nu participe la licitaţii", a mai spus ministrul, precizând că domeniul este reglementat prin legi care trebuie respectate.

Pricopie a precizat că instituţia responsabilă de aceste manuale este Ministerul Educaţiei, iar acesta stabileşte şi regulile. "Este interesant să existe cât mai multe manuale şi fiecare carte şcolară va fi evaluată separat. Avem un sistem deschis, în care orice editură poate reveni în anumite momente. În cazul în care s-au sesizat inexactităţi, editura poate retrage cartea, dar reveni după ce a corectat. Cine nu este de acord cu aceste specificaţii să nu se înscrie la licitaţii. Vor fi livrate toate manualele plătite de şcoli, iar CD-urile vor fi puse pe internet, preţul va include producţia şi vânzarea fiecărui manual. Fiecare manual va fi în forme tipărită şi electronică. Trebuie să avem şi controlul preţurilor, poate preţurile vor fi mai mari, dar vor fi preţuri controlate", a conchis Pricopie.

Reamintim că Ministerul Educaţiei a iniţiat recent procedura de evaluare şi licitaţie pentru manualele tipărite şi digitale de la clasele I şi a II-a, care ar urma să ajungă la unităţile de învăţământ până la 15 septembrie.