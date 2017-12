O parte din România va dispărea până în 2100

În ultima sută de ani, nivelul mărilor şi oceanelor a crescut cu aproape 20 cm, iar oamenii de ştiinţă avertizează că, până în 2100, nivelul ar putea creşte cu circa 90 cm. ONU a tras deja un semnal de alarmă în privinţa efectelor negative ale schimbării climei, iar harta realizată de un grafician slovac arată exact cum s-ar schimba relieful planetei în cazul în care nivelul mărilor va creşte cu 80 cm. Martin Vargic, un grafician amator din Slovacia, a realizat o hartă care arată ce se va întâmpla dacă se vor topi calotele de gheaţă de la poli, scrie „Daily Mail“. Dacă, la o primă vedere, harta lumii nu pare să fie foarte schimbată, o analiză mai atentă arată modificări dramatice. Vechile linii de coastă sunt marcate cu linie punctată, iar zonele care vor fi atunci sub apă pot fi mai uşor observate. Jumătate din Anglia se va scufunda, la fel se va întâmpla şi cu unele dintre oraşele importante ale Europei, cum sunt Amsterdam sau Berlin. Şi România va fi afectată, pentru că nivelul Mării Negre va creşte de asemenea şi Dobrogea va fi acoperită de ape. În Statele Unite, coasta de est va ajunge sub apă, inclusiv oraşele New York, Houston, Miami, Washington. Vargic spune că a realizat această hartă analizând datele furnizate de NASA. El spune că, dacă se vor topi calotele de gheaţă de la poli, nivelul mărilor va creşte cu 80 sau chiar 100 cm. Urmările vor fi catastrofale pentru întreaga civilizaţie umană şi pentru biosferă. Efectele vor fi şi mai mult resimţite pentru că 75% din populaţia lumii trăieşte în zone destul de joase. Pe măsură ce clima se va încălzi, vor avea loc tot mai des fenomene extreme: inundaţii, uragane, iar zonele de deşert se vor extinde.

Desigur, este puţin probabil să asistăm la acest fenomen în decursul vieţii noastre, dar dacă emisiile de dioxid de carbon nu vor fi controlate, clima Terrei se va încălzi cu peste 4 grade Celsius până în anul 2100, spune Vargic. Oamenii de ştiinţă cred însă că abia peste aproximativ 5.000 de ani se va întâmpla asta, deşi admit că procesul de încălzire globală a început deja, iar nivelul apelor a crescut deja cu 18 cm în ultimul secol.

Anul trecut, cercetătorii de la Universitatea din Hawaii au spus că acest fenomen deja a scăpat de sub control, iar efectele devastatoare se vor resimţi la New York în jurul anului 2047 şi în Londra până în 2056. Aceste zone nu vor mai putea fi locuite.