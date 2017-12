O rusoaică a devenit Miss SUA

Miss New York, Kira Kazantsev, a fost încoronată Miss America 2015. Este a treia victorie consecutivă pentru reprezentantele statului New York la acest concurs național de frumusețe. Nina Davuluri, Miss America 2014, tot din New York și prima americană de origine indiană care a câștigat competiția, i-a pus pe cap coroana Kirei Kazantsev, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Atlantic City, statul New Jersey.

Fiica unor imigranți ruși, Kira Kazantsev, de 22 de ani, vrea să obțină un doctorat în drept și un master în management, visând și la o carieră diplomatică internațională, potrivit Comitetului Miss America. Protecția femeilor va fi una din temele principale ale turneului național ce va fi întreprins de Miss America, ea urmând a fi și ambasadoare a unei rețele de spitale pentru copii. Va fi și purtătoarea de cuvânt pentru educație în cadrul unei vizite la Washington, în colaborare cu Departamentul Educației. În afară de coroană, premiul a constat într-o bursă de 50.000 de dolari cu care își va finanța studiile, după anul ei de Miss America. Kira Kazantsev a prezentat în finală o versiune a piesei lui Pharrell Williams ”Happy”, așezată pe scenă, cu picioarele încrucișate și bătând ritmul pe o cană de plastic.