O tomografie cerebrală ar putea explica de ce nu iubeşte Sharon Stone animalele?!

Asociaţia de protecţie a drepturilor animalelor PETA a informat-o pe Sharon Stone că îi oferă gratis o tomografie a creierului, pentru că este hotărîtă să descopere de ce starul demonstrează lipsă de empatie cu animalele, aceasta purtînd frecvent haine de blană, potrivit femalefirst.co.uk.

În scrisoarea trimisă lui Sharon Stone de asociaţia de protecţie a drepturilor animalelor People For The Ethical Treatment Of Animals (PETA) se poate citi: “Studiile ştiinţifice au sugerat că regiunile prefrontale ale creierului oamenilor cărora le lipseşte empatia cu animalele sînt subdezvoltate. Iată oferta noastră: permiteţi PETA să plătească pentru o tomografie a regiunii prefrontale a creierului dumneavoastră, pentru a afla dacă acţiunile şi comentariile dumneavoastră ce par să demonstreze lipsa de empatie sînt rezultatul unui defect fizic?. Vă rugăm insistent să faceţi acest test medical pe cheltuiala noastră. Cu puţin ajutor, aţi putea să dezvoltaţi empatie şi să vă stăpîniţi nevoia de a adopta diverse forme de suferinţă şi violenţă”, se mai poate citi în aceeaşi scrisoare.

PETA a mai criticat starul din “Instinct primar” pentru comentariile despre cutremurul devastator care a lovit China pe 12 mai. Actriţa americană a declarat atunci că oamenii din China au meritat să fie loviţi de cutremur pentru că nu s-au purtat frumos cu tibetanii. Cutremurul, care a provocat moartea a cel puţin 70.000 de persoane, a fost rezultatul unei karma proaste, a declarat Sharon Stone, comentariu care a stîrnit furia chinezilor. Actriţa americană şi-a prezentat scuze, ulterior, chinezilor şi chiar şi-a oferit sprijinul pentru a ajuta milioanele de victime ale seismului din 12 mai, conform unui comunicat remis de filiala chineză a companiei Christian Dior, a cărei imagine este Sharon Stone.