Obama, caricaturizat ca islamist, homosexual şi bandit

Un afiş uriaş pe care sunt desenate patru caricaturi înfăţişându-l pe Barack Obama în postura de kamikaze islamist, homosexual, bandit mexican şi mafiot a generat un val de critici în SUA, în apropierea alegerilor legislative din noiembrie. Sub caricaturile înfăţişându-l pe preşedinte se poate citi mesajul ”Vote democRAT”. Afişul este lipit pe un imens panou, la Grand Junction, un oraş din Colorado şi a atras atenţia presei din întreaga lume. Sub caricaturile preşedintelui american sunt desenaţi şobolani, fiecare purtând o inscripţie, ca IRS, administraţia americană responsabilă cu impozitele, EPA, Agenţia americană de Protecţie a Mediului sau FED, Banca Centrală americană. Afişul a fost realizat de artistul Paul Snover, care activează pe numeroase site-uri Tea Party. El nu a putut fi contactat de AFP imediat, dar a declarat că nu are dreptul să dezvăluie cine l-a plătit pentru a realiza afişul. Dennis Lucas, un om de afaceri din Grand Junction, proprietarul panoului de afişaj, a declarat că nu poate spune cui l-a închiriat. Alegerile legislative de la 2 noiembrie se anunţă dificile pentru democraţi şi preşedintele Barack Obama, sondajele fiind favorabile republicanilor.

Grupuri conservatoare care se opun politicilor preşedintelui Obama au oferit circa 50 de milioane de dolari unor persoane care candidează pentru locuri în Camera Reprezentanţilor. Organizaţiile conservatoare American Crossroads şi Crossroads GPS s-au solidarizat cu alte două grupuri - American Action Network şi Commission on Hope, Growth and Opportunity - pentru finanţarea candidaţilor de dreapta în 25 de circumscripţii din SUA. Simpatizanţii conservatori au decis astfel să răspundă atacurilor recente ale preşedintelui Obama şi ale democraţilor. Obama a criticat, săptămâna trecută, lipsa de transparenţă a donatorilor, care în cele mai multe cazuri rămân anonimi şi finanţează campaniile republicanilor. Cel mai adesea, acestea sunt companii petroliere, companii de asigurări, chiar companii active pe Wall Street. Niciodată nu se ştie cine sunt, declarase Obama la un miting desfăşurat în Maryland.

Michelle Obama a declarat miercuri că simte că americanii sunt afectaţi de criza economică, dar i-a îndemnat să îi acorde mai mult timp soţului ei, pentru a aduce schimbările promise, în prima ei intervenţie în cadrul campaniei pentru alegerile legislative de luna viitoare. Într-o intervenţie la Milwaukee, în Wisconsin, alături de democratul Russ Feingold, care încearcă să îşi păstreze mandatul de senator la alegerile de la 2 noiembrie, Prima Doamnă s-a prezentat drept ”mamă-şef” şi s-a referit, cu emoţie, la consecinţele crizei economice care afectează ţara. ”Eu cred că mulţi dintre noi sperau că schimbarea de care am vorbit urma să se producă dintr-o dată, imediat, în momentul în care Barack intra pe uşa Biroului Oval de la Casa Albă”, a declarat Michelle Obama, care participa la o reuniune electorală, pentru prima dată de la câştigarea peşedinţiei, în noiembrie 2008. ”Eu ştiu că mulţi oameni suferă în continuare, ştiu că, pentru mulţi oameni, schimbarea nu a venit atât de repede”, a continuat soţia preşedintelui SUA, care a început, la Milwaukee, un adevărat turneu electoral. Ea urmează să participe, până la 27 octombrie, la nouă reuniuni, în şase state. Dacă Barack Obama s-a angajat într-un maraton electoral şi urmează să viziteze nouă state în 11 zile, începând de astăzi, Partidul Democrat contează pe imaginea bună a lui Michelle Obama, pentru a regăsi energia din campania pentru alegerile prezidenţiale din 2007-2008 şi să remobilizeze baza partidului.