Oferta publică pentru Comvex, suspendată

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a suspendat, ieri, pentru două săptămîni, oferta publică derulată de Mittal Steel Holdings pentru preluarea operatorului portuar Comvex Constanţa, au declarat surse din piaţa de capital. \"Decizia a fost luată vineri, însă este probabil ca forma în scris să apară abia luni. Încă nu se cunosc cu exactitate motivele pentu care a fost suspendată oferta\", au afirmat sursele citate. Reamintim că Mittal Steel Holdings a lansat, pe 22 octombrie, o ofertă publică pentru a prelua 64% din acţiunile Comvex, cu o valoare totală de 155,6 milioane de lei (aproximativ 42 milioane euro). Preţul oferit de holding este de 55 lei pe acţiune, în scădere cu 3,3% faţă de ultima cotaţie dinainte de începerea operaţiunii. Oferta ar fi urmat să fie încheiată, marţi, 11 noiembrie. Firma Expert Placement Services Limited, subsidiară a ArcelorMittal, a cumpărat în luna iulie circa 36% din acţiunile Comvex, iar legislaţia pieţei de capital o obligă să facă ofertă de preluare pentru restul titlurilor (cînd pragul de deţinere de capital depăşeşte 33% - n.r.). Viorel Panait, directorul general şi acţionar minoritar la Comvex, a depus o plîngere la CNVM, motivînd că oferta nu a venit din partea unui acţionar al Comvex. \"Oferta care s-a prezentat nu a venit din partea Expert Placement Services Limited, ci din partea Mittal Steel Holdings, care nu are nicio implicaţie la Comvex. Un alt motiv pentru care nu am acceptat oferta este că a fost formulată prea tîrziu, după patru luni\", a afirmat Panait. Directorul Comvex a mai afirmat că a contestat şi o ordonanţă a CNVM prin care Consiliul de Administraţie al firmei a fost obligat să aprobe subscrierile realizate de Expert Placement Services Limited în cadrul unei majorări de capital realizate în acest an. În prima fază a litigiului, Comvex a făcut plîngere la CNVM. Dacă decizia nu va fi favorabilă Comvex, Panait, care a fost asistat de casa de avocatură Boştină şi Asociaţii, a spus că va contesta dispoziţia autorităţii în instanţă. Comvex are un capital de 11 milioane lei, divizat în 4,4 milioane de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei. Panait a ţinut să precizeze că Expert Placement Services Limited a omis să adreseze cererea de preluare şi pentru acţiunile cuprinse în mărirea de capital a Comvex, de 5,5 milioane lei. „Oferta se face pentru toate acţiunile societăţii nu doar pentru o parte şi se pare că Expert a uitat de majorarea noastră de capital. De asemenea, Expert trebuia să depună la CNVM o scrisoare de garanţie bancară care să acopere toate valorile respective”, a explicat Panait. Operatorul portuar este controlat în proporţie de 53,94% de o altă firmă, Solidmet Bucureşti. Doi investitori persoane fizice - Liviu-Marin Muntean şi Corneliu Idu - deţin indirect 55% din acţiunile Solidmet.