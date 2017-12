Operație dificilă, rezultat uimitor

Laparoscopia - chirurgia ”de catifea” sau fără bisturiu, care nu presupune deschiderea peretelui abdominal - este tot mai des folosită, cu succes, și la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța. Pacienții încep să capete încredere și în medici, dar și în tehnicile folosite la cea mai mare unitate sanitară din județ - SCJU. Deși putea, fără probleme, să meargă să se opereze într-unul dintre spitalele din București, Ana Pîrlea, de 58 de ani, din Constanța, a ales unitatea tomitană. Suferința sa nu era deloc una care să se rezolve cu ușurință. ”Am avut încredere în medicii de aici, am știut că sunt pe cele mai bune mâini”, a spus, pentru ”Telegraf”, pacienta. În cazul său a fost aleasă intervenția laparoscopică, ce deja, în multe dintre spitalele din străinătate, se folosește frecvent, în vreme ce în țară sunt puțini care o practică. Șeful Maternității SCJU Constanța, prof. univ. dr. Vlad Tica, a declarat că pacienta avea un uter polifibromatos, cu fenomene de compresiune, dar și că, în trecut, a mai avut fenomene de patologie endometrială, în sensul apariției unor polipi care au fost tratați laparoscopic, dar care ulterior au reapărut. ”Rezultatul histopatologic al acelor polipi nu a evidențiat neoplazia, a scos în evidență niște leziuni displazice, preneoplazice. Pacienta are istorie de neoplasm genital în familie, motiv în plus de anxietate pentru ea”, a declarat, pentru ”Telegraf”, profesorul.

ECHIPA MEDICALĂ COORDONATĂ DE PROF. UNIV. DR. TICA A REUȘIT O INTERVENȚIE DE ULTIMĂ ORĂ, DE SUCCES.

”Am realizat o histerectomie totală cu anesectomie bilaterală (presupune procedura chirurgicală prin care are loc extirparea uterului, a colului uterin, precum și a ambelor ovare - n.r.) laparoscopic în totalitate”, a subliniat profesorul. Intervenția a fost una conformă procedurilor standard și a durat aproximativ o oră. ”Am avut mici dificultăți din cauza unui fenomen aderențial, dar care s-au rezolvat”, a declarat șeful Maternității.

AVANTAJE Profesorul a trecut în revistă avantajele uimitoare ale laparoscopiei. În primul rând, spune el, durata de spitalizare se scurtează considerabil, implicit și cheltuielile sunt mai mici, apoi avantajele pentru pacient sunt numeroase. ”Inciziile sunt foarte mici, hemoragia este mult diminuată față de laparotomie (operația clasică), iar durerea post-operatorie este și ea mult diminuată, deci cu necesitate de droguri antialgice mult redusă. De asemenea, trebuie menționat că pacientul poate pleca a doua zi, integrarea în viața socială făcându-se rapid”, a completat prof. univ. dr. Tica. Așa s-a întâmplat și în cazul femeii de 58 de ani. Ea a fost operată pe 8 iulie, iar ieri era gata de plecare. ”Mă simt excelent. Îi mulțumesc din suflet profesorului dr. Tica. Nu mă doare nimic. Nici nu vreau să stau prea mult în concediu medical. Nu am de ce”, a spus ea. Nu i-a venit să creadă când a văzut că a doua zi se poate ridica din pat și poate merge fără să fie ajutată. ”Recunosc, nu prea mă așteptam să fiu atât de bine. Este extraordinar ce fac medicii aici, la Constanța”, a spus pacienta. Cu siguranță, dacă s-ar fi ales procedura chirurgicală clasică, suferința post-operatorie a pacientei era cu mult mai mare. În primul rând, ea ar fi trebuit să stea internată cel puțin șapte zile, iar medicamentele administrate împotriva durerilor erau numeroase. În plus, recuperarea sa continua alte câteva zile bune, acasă. Și nu este tot, trebuie menționate și complicațiile operatorii. ”Desigur, complicațiile pot apărea și în laparoscopie. Există complicații urinare, vezicale în special, ureterale. În cazul ei, nu am avut. Operația a decurs bine”, a declarat profesorul. Menționăm că medicii ginecologi constănțeni au efectuat peste 150 de operații laparoscopice.