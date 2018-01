Oprah Winfrey, Madonna şi Johnny Depp, cele mai influente celebrităţi

Vedeta de culoare a televiziunii americane, Oprah Winfrey, este cea mai influentă celebritate, potrivit clasamentului anual al revistei ”Forbes”, care îl trimite pe Tom Cruise, numărul unu de anul trecut, pe poziţia a opta. Cu venituri de 260 de milioane de dolari pe un an, obţinute de grupul său de presă şi producţie, Oprah Winfrey, care animă de 20 de ani o emisiune foarte populară, însă care nu este foarte cunoscută în afara SUA, este ”una dintre cele mai influente persoane de pe planetă”. Pentru a-şi elabora clasamentul, revista a luat în considerare veniturile obţinute de vedete în perioada iunie 2006 - iunie 2007, dar şi numărul de link-uri apărute pe motorul de căutare Google, menţiunile în presă, televiziune şi radio şi numărul de materiale apărute în una dintre cele 26 de principale reviste din SUA.

Pe locul al doilea se află jucătorul de golf Tiger Woods (cu venituri de 100 de milioane de dolari obţinute între iunie 2006 şi iunie 2007, o sumă record, pe un an, pentru un sportiv), iar poziţia a treia este ocupată de Madonna, cu venituri de 72 de milioane, graţie turneului său. Johnny Depp a făcut un salt remarcabil, urcînd pe poziţia a şasea, graţie comorii numite ”Piraţii din Caraibe”, cu 92 de milioane, una dintre cele mai mari sume strînse de un actor într-un an. De altfel, Cetatea Filmului, care a adunat în ultimul an încasări mondiale fără precedent, domină primele poziţii din acest clasament ”Celebrity 100”, cu Brad Pitt (locul al cincilea), Tom Cruise (locul al optulea), Steven Spielberg (numărul al zecelea) şi Tom Hanks (numărul al unsprezecelea, un progres de 20 de locuri faţă de 2006, graţie ”Codului lui Da Vinci”). În ceea ce priveşte starurile feminine din cinema, în top au fost incluse Angelina Jolie, pe locul al 14-lea, cu un venit de 20 de milioane de dolari, Nicole Kidman, pe locul al 27-lea şi actriţele din popularul serial de televiziune “Neveste disperate”, pe locul al 47-lea.

Pe locul al patrulea se află formaţia The Rolling Stones, graţie turneului A Bigger Bang, iar Elton John ocupă poziţia a şaptea. Însă, în afară de numele grele din pop-rock, ”Forbes” subliniază ascensiunea ”magnaţilor rap”, indiferent că este vorba de Jay-Z (locul al nouălea, 83 de milioane), 50 Cent sau Sean (Diddy) Combs.

J. K. Rowling, creatoarea vrăjitorului Harry Potter, este cea mai puternică scriitoare din lume, situîndu-se pe locul al 48-lea. Aceasta este urmată de Dan Brown, autorul “Codului lui Da Vinci”, care s-a situat pe poziţia a 86-a. Lista cuprinde, de asemenea, realizatori de emisiuni culinare, precum Wolfgang Puck, pe locul al 88-lea sau staruri ale televiziunii, precum Rachael Ray, pe locul 66.