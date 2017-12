Pacientul expert - concept cu totul nou pentru România

Deoarece pacienţii sînt primii interesaţi ca sistemele de sănătate să evolueze, Chronic Disease and Health Management 2009 reprezintă cadrul necesar informării asupra rolului pacientului expert în Managementul bolilor cronice (MBC).

Conceptul de pacient expert

Cercetările efectuate în Marea Britanie şi SUA au demonstrat faptul că pacienţii cronici nu pot fi simpli spectatori ai tratamentului primit. Aceştia trebuie să fie informaţi permanent asupra evoluţiei bolii, efectelor tratamentului, planul de tratament, reacţiilor adverse date de medicaţie, precum şi asupra duratei tratamentui. Pacientul expert este responsabilizat şi devine factor de decizie în procesul de vindecare. Autoîngrijirea în condiţii de siguranţă poate fi structurată astfel încît să poată fi reduse simptomele şi reacţiile adverse ce pot apărea în evoluţia unei boli cronice. Doar în Marea Britanie, peste 10 milioane de locuitori suferă de o boală cronică. Estimările vorbesc despre faptul că bolile nediagnosticate (non-comunicabile) reprezintă cauza decesului a peste 40% din bolnavii ţărilor dezvoltate şi a peste 75% în ţările industrializate. MBC - epidemia secolului XXI, aduce în prim plan îngrijirile centrate pe pacient prin informarea, educarea şi implicarea acestuia în luarea deciziilor pe parcursul tratamentului. Mai mult decît atît, pornind de la îngrijirea centrată pe pacient, în ultimul deceniu au fost dezvoltate două noi filozofii: spitalul centrat pe pacient şi, mai nou, sistemele de sănătate centrate pe pacient. În cadrul primului forum naţional al pacienţilor, la care vor participa activ asociaţiile pacienţilor din România, va fi dezbătut rolul pacientului expert în MBC. Vor fi abordate următoarele teme: aspecte cheie pentru pacienţii cu boli cronice; dezvoltarea unui model centrat pe pacientul diagnosticat cu boli cronice; standarde de calitate pentru o bună informare a pacienţilor; dezacordul pacientului în ceea ce priveşte tratamentul şi medicaţia; proiectarea cu success a unui sistem pentru Sănătate/Sisteme de Call Center. Chronic Disease and Health Management 2009 este evenimentul cheie al sistemului de sănătate românesc. Conferinţa internaţională este organizată de Tarus Media şi British Medical Journal între 7-8 octombrie, în Bucureşti, la Palatul Parlamentului. La eveniment au confirmat: Wisia Wedzicha, profesor de medicină respiratorie, UCL Medical School, University College London; prof. dr. Florin Mihaltan, Preşedinte - Societatea Română de Pneumologie; dr. John Cachia, Preşedinte European Hospital and Healthcare Federation; Mihaela Geoană, Preşedinte Fundaţia Renaşterea; Rodica Nassar, Preşedinte, Comisia pentru Sănătate şi Familie, Camera Deputaţilor; Edwina Rogers, Director Executiv Patient Centered Primary Care Collaborative, SUA - Noi modele în îngrijirea primară; Eric De Roodenbeke PhD, Director General, The International Hospital Federation; Stig Pramming, Director Global Alliance for Chronic Disease; Jennifer Dixon, Director Health Policy, King’s Fund, Marea Britanie; Dan Raican, Preşedinte, Asociaţia Anti-Parkinson.