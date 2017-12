Permisul de conducere al lui Frank Sinatra, vândut cu peste 15.000 de dolari

Primul permis de conducere al cântăreţului Frank Sinatra, emis de statul american New Jersey, în anul 1934, pe vremea când artistul avea vârsta de 19 ani, a fost vândut la licitaţie cu suma de 15.757 de dolari. În primul permis de conducere al lui Frank Sinatra, cel care a fost supranumit, în perioada sa de glorie, „The Voice“, numele artistului este scris greşit, ”Francis Sintra”, iar adresa notată este 841 Garden Street, Hoboken. Permisul de conducere, care include semnătura lui Sinatra, a fost obţinut cu un an înainte ca artistul să obţină primul mare succes din cariera lui muzicală. Cumpărătorul a primit şi o scrisoare de la Commissioner of Motor Vehicles, trimisă de avocatul unui bărbat care a fost implicat într-un accident de maşină provocat de legendarul cântăreţ. În scrisoarea redactată în anul 1940 se cere ca drepturile de a conduce ale lui Frank Sinatra să fie revocate până când acesta plăteşte pagubele pe care le-a provocat.

Născut în 1915, Frank Sinatra a realizat peste 1.400 de înregistrări muzicale şi a jucat în 58 de filme. Artistul american este considerat unul dintre cei mai buni cântăreţi ai tuturor timpurilor. Printre hiturile sale se numără cântece celebre, precum ”Strangers in the Night”, ”My Way”, ”Imaginations”, ”The One I Love”, ”Fools Rush In”, „I'll Never Smile Again” sau ”I'll Be Seeing You”.