PMP vrea vot extern pentru reprezentanţii noştri în PE

22:01:11 / 17 Mai 2014

NOI AM FOST SUTA LA SUTA , ERA ORA DE INCHIDERE PE O PLOAIE TORENTIALA , DAR AM STAT SA VOTAM .

AICI PMP ARE PERFECTA DREPTATE , NU POTI SA II TAI DE LA VOT PE ROMANII CU CETATENIE ROMANA DE A VOTA , CU CE DREPT ITI IA VOTUL ACESTI ESCROCI , CARE NU VOR SA SUPLIMENTEZE SECTIILE DE VOTARE IN AFARA TARII , CINE SINT EI ? SE VOTEAZA SINGURI ? EXACT CA PUTIN ? CEI DIN FRANTA AU VOTAT PE O PLOAIE TORENTIALA SI AM STAT IN 2009 ORE INTREGI IN PLOAIE PENTRU A VOTA , NU NE PUTETI LUA ACEST DREPT DE A VOTA ,COMUNISTI DICTATORI CE SINTETI VA-TI INSTALAT IN FRUNTEA TARII SI CREDETI CA TOTI ROMANII POT FI CUMPARATI CU UN MIC SI O BERE PENTRU A VA VOTA , ROMANII SI-AU DAT DEMNITATEA PENTRU O GURA DE MANCARE SI ASTA NU E BINE , NOI CEI DIN AFARA TARII TRAIM SI VEDEM LUCRURILE MAI NORMAL , ADICA NU-TI DAI DEMNITATEA DE OM PENTRU O GURA DE MANCARE ,ASA CA AM STAT IN PLOAIE , DAR L-AM VOTAT PE BASESCU , CARE TOTUSI II MAI BAGA LA ZDUP PE HOTII DIN PESEDE.