PNL Constanța turează motoarele la final de campanie

13:45:54 / 07 Decembrie 2016

Ha ha ha,ghinion

CANDIDATI ONESTI' DOMNILOR DOAMNELOR,OAMENI DRAGI HAI HAI SA MAI REFLECTAM.CHIAR CREDETI CA AM FI INOCENTI CU TOTI.VA LAUDATI DE DIM PINA-N SEARA DAR UITATI SA SPUNETI CA ATI VOTAT PT AMINAREA MARIRI SALARIILOR PROFESORILOR SI A MEDICILOR,AMINARE CU O SAPTAMINA DUPA ALEGERI INSEMNIIND.DE CE NU NU VA INTREB RASPUNURILE V-OR FI CU SIGURANTA ABRACADABRANTE.INCREDEREA DE SINE DE CARE DATU DOVADA ACUM VA VA FACE SA SCINCITI DUPA 11CIND VA GARANTEZ PIERDEREA VA FI MAXIMA DE PARTEA DVS. VA ASIGUR DE ASTA.LASATINE VA RUGAM CU DEALDE GUVERNUL MEU SI ASEMENI ALTELE.GUVERNUL CIOLOS II ZERO SI ASTA II VIZIBIL DA DA LA INVESTITI II ZERO.NUUUU ARGUMENTATI IN ZADAR LASATI ELE TORI CU STAMPILA SA HOTARASCA.