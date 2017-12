Preşedintele PNŢCD Constanţa, Liviu Scarlat, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că în perioada 18-19 noiembrie va avea loc, la Buzău, o întîlnire zonală a partidului al cărui principal punct pe ordinea de zi va fi modul în care partidul va aborda următoarele alegeri (europarlamentare, centrale şi locale): singuri sau în alianţă cu PD. În plus, el a precizat că de astăzi pînă pe 2 noiembrie vor avea loc negocieri cu PD în vederea susţinerii sau nu a acestui partid la reuniunea de la Bruxelles a Partidului Popular European (PPE). “Pe 3 noiembrie atît PNŢCD, cît şi PD vor organiza birouri naţionale de conducere în care se vor analiza concluziile negocierilor dintre cele două partide”, a declarat Scarlat. În ciuda faptului că vor participa la negocierile cu PD, ţărăniştii nu văd cu ochi buni o viitoare coloborare cu democraţii. “Noi am mai avut o alianţă cu PD şi nu am rămas cu amintiri plăcute de atunci. În politică acceptăm şi compromisuri, dar eu aş dori să candidăm pe cont propriu pentru că sîntem un partid de sine stătător”, a declarat secretarul general al PNŢCD, Tudorel Chesoi. Conducerea PNŢCD a adăugat că, dacă la nivel central relaţiile dintre cele două partide pot fi considerate amiabile, în Constanţa situaţia stă cu totul altfel. “În judeţul Constanţa relaţiile PD-PNŢCD nu sînt foarte bune, dar cred că, dacă la nivel naţional se va stabili o strategie prin care să colaborăm cu PD, aşa se va întîmpla şi la nivel judeţean. Sîntem siguri că va fi mult mai greu, dar vor conta persoanele cu care vom discuta pentru că ştie toată lumea că membrii noştri, care ne-au creat probleme, au plecat la PD”, a adăugat Scarlat. El a precizat şi motivul pentru care, mai cu voie mai fără de voie, PNŢCD negociază cu PD: “PPE recomandă să ne înţelegem cu PD-ul, dar ştiţi cum este cînd recomandă ei: aproape ne impun colaborarea pentru că facem parte din aceeaşi familie. Este clar că nu ne uneşte trecutul, tradiţiile sau istoria, dar ne unesc interesele. Eu nu dau prea mari sorţi de izbîndă acestei înţelegeri pentru că singurul care era mai aproape de noi, Sorin Frunzăverde, acum este pe alţi cai. Acesta nu va participa la negocieri, fapt care va fi în dezavantajul nostru. Frunzăverde era singurul membru PD care acceptase principiile noastre fundamentale”.

Chiar dacă au dat impresia că vor încerca să se supună dorinţei PPE, conducerea PNŢCD Constanţa nu a scăpat ocazia să arunce cîteva săgeţi pline cu venin către viitori aliaţi, declarînd că PD susţine Legea Lustraţiei doar la nivel declarativ. “PD nu dă semnale că intenţionează să susţină Legea Lustraţiei, chiar dacă în faţa PPE-ului declară că aceasta ar fi unul dintre cele mai importante obiective ale partidului”, a declarat Scarlat. La rîndul său, vicepreşedintele Constanţa al PNŢCD, Lucica Roşu, a declarat că relaţia PNL-PD poate fi asociată foarte uşor cu relaţia PD-PNŢCD din perioada Convenţiei Democrate. Mai mult decît atît, conducerea PNŢCD a declarat că persoanele cu convingeri ţărăniste au votat, la alegerile trecute, cu Traian Băsescu pe principiul “neirosirii votului”, fapt care nu se va mai întîmpla la alegerile viitoare.

Un alt subiect pe ordinea de zi a conferinţei a fost desemnarea lui Varujan Vosganian pentru funcţia de comisar european. “Din surse demne de încredere vreau să vă spun că adevăratul motiv al retragerii candidaturii lui Varujan Vosganian a fost declaraţia acestuia conform căreia se duce la Bruxelles în calitate de reprezentant al Internaţionalei Liberale. Această declaraţie a fost o mare greşeală pentru că funcţia de comisar european este o funcţie non-politică. În plus, se ştie că Jose Manuel Barroso este membru al PPE şi, în consecinţă, nu a primit prea bine declaraţia lui Vosganian”, a declarat Liviu Scarlat.