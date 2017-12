Policlinica nr. 1 se încălzeşte... treptat

Încă din luna decembrie a anului trecut, Ambulatoriul de Specialitate nr. 1 (fost policlinică), din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, este încremenit de frig, din cauza sistemului de încălzire care a cedat, acesta fiind imposibil de reparat. Aşa se face că întreaga activitate s-a desfăşurat în condiţii improprii, cadrele medicale şi pacienţii fiind supuşi unui adevărat test de rezistenţă la frig. Până la achiziţionarea caloriferelor electrice sau a reşourilor, oamenii au tremurat bine de frig, consultând pacienţii cu câte două trei halate pe ei. Cât despre aşteptarea pe holurile unităţii sanitare, nici nu se mai poate discuta. Oamenii stăteau îmbrăcaţi exact ca afară, cu căciuli, fulare şi mănuşi în mâini. Eforturile depuse de conducerea SCJU s-au dovedit, într-un final, a fi benefice, acum unitatea fiind încălzită, însă treptat, pe... cabinete.

AMENINŢAŢI CĂ RĂMÂN FĂRĂ CURENT ŞI APĂ. „În fiecare zi, unul sau două cabinete sunt cuplate la sursa de căldură. Trebuie să o luăm treptat, mai ales că am avut şi unele probleme. Iniţial, stomatologii s-au opus lucrărilor, pe motiv că sunt proprietarii cabinetelor şi că nu sunt de acord să li se spargă încăperile pentru noua instalaţie. Am dus ceva muncă de lămurire cu ei, ba chiar le-am spus că, dacă nu vor, o să le tăiem apa şi curentul. Îi respect ca proprietari, dar trebuie să ia în calcul faptul că este vorba şi de binele public”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. O altă problemă întâmpinată a fost legată de dorinţa reprezentanţilor Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) de a-şi schimba caloriferele vechi. „Din nou am amânat finalizarea lucrării de reparaţii. Chiar dacă toate aceste lucrări sunt făcute pe banii SCJU, centrul fiind o unitate autonomă, care nu are nicio legătură cu SCJU, a trebuit să le ascultăm dorinţa şi să mai aşteptăm. Lucrurile nu sunt atât de simple pe cum par”, a mai spus managerul. El estimează ca, cel târziu până la finele lunii ianuarie, toate cabinetele medicale din cadrul unităţii sanitare să fie încălzite de către noua instalaţie.