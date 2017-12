Prea slabi pentru moneda unică

Intrarea în zona euro este un coşmar, dacă nu ai instrumente de ajustare şi un minim de competitivitate. Cei nepregătiţi riscă să moară cu euro în braţe, a declarat ieri prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Daniel Dăianu. „După cum spunea şi şeful FMI, Christine Lagarde, România trebuie să intre în zona euro, dar are nevoie de instrumente de ajustare. Şi e vorba de cele care nu atacă democraţia (tăierea depozitelor, parafiscalitatea, austeritatea, spre exemplu)”, a spus Dăianu. În opinia sa (şi nu numai), România nu este încă pregătită de euro, pentru că are bănci necapitalizate, un sistem stricat de intermediere financiară şi multe modele de business care se prăbuşesc. „Rămânem totuşi o economie slabă în UE, deşi am avut convergenţă şi ne-au crescut veniturile. Vorbim însă de cazuri de sărăcie şi ne uităm la mediul rural din România. În plus, deficitul de cont curent este „dominat” de îndatorare privată. Asta este o realitate, şi nu doar în România. S-a întâmplat şi în Portugalia, şi în Spania. Îndatorarea privată a fost copleşitoare - 80% din deficit”, a mai spus Dăianu. El a fost prezent la seminarul „Mugur Isărescu şi invitaţii săi”, eveniment desfăşurat ieri la sediul Băncii Naţionale a României.