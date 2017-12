Premieră regală pentru noul film ”Bond”

COVOR ROŞU AGLOMERAT Daniel Craig, Javier Bardem, Judy Dench şi prinţul Charles s-au aflat printre vedetele şi personalităţile care au păşit pe covorul roşu, marţi seară, la Londra, unde a avut loc premiera regală a lungmetrajului ”Skyfall / Coordonata Skyfall”, cel de-al 23-lea film din seria ”Bond”. Actorul britanic în vârstă de 44 de ani, purtând un smoching şi afişând o nouă tunsoare, a avut parte de un tratament regal pe covorul roşu de la Londra, unde a fost însoţit de celelalte vedete din acest film, dintre care s-au evidenţiat Judy Dench şi Javier Bardem. ”Este o adevărată onoare să iau parte la aventurile lui James Bond şi să am şansa să joc într-un astfel de film, în anul celei de-a 50-a aniversări a agentului 007”, a declarat Daniel Craig, înainte de a asista la proiecţia filmului, în prezenţa prinţului Charles şi a soţiei sale, Camilla, în celebra sală Royal Albert Hall din Londra. ”Nimic nu seamănă cu o avanpremieră, iar aceasta pare să fie încă şi mai specială”, a adăugat, în faţa câtorva sute de fani, Daniel Craig, care a jucat pentru a treia oară rolul celebrului spion creat de scriitorul Ian Fleming.

Premiera era însă cât pe ce să fie un fiasco. Daniel Craig nu a uimit asistenţa cu calmul şi siguranţa de sine caracteristice unui James Bond, ci printr-o ipostază atipică. În toiul evenimentului, pe Daniel Craig l-au luat transpiraţiile, a devenit palid şi abia se mai putea ţine pe picioare, fiind la un pas de leşin. Răul i-a trecut când ”fata James Bond” din viaţa reală, soţia sa, Rachel Weisz, a ajuns la el şi i-a pus mâna pe frunte, ştergându-i ultimele broboane de sudoare şi îmbărbătându-l, astfel încât a putut să îşi reia rolul principal în cadrul ceremoniei. Daniel Craig a dat vina pe căldura provenită de la reflectoarele puternice şi pe aglomeraţia din sală.

O NOTĂ MAI LEJERĂ În acest film, deja salutat de critici, care au declarat la unison că este unul dintre cele mai bune din celebra serie, agentul 007 are o musculatură impresionantă şi se confruntă cu personajul negativ Raoul Silva, jucat de Javier Bardem. Agentul britanic cedează în faţa farmecului brunetei cu forme sculpturale Severine, interpretată de actriţa franceză Berenice Marlohe. Lungmetrajul debutează cu o scenă de urmărire spectaculoasă, la Istanbul, care continuă apoi la Londra, unde a avut loc un atentat. ”Oamenii vor fi foarte surprinşi de această notă mai lejeră care există în acest film şi care lipseşte din ultimele două. Are mult umor”, afirma recent Daniel Craig, pentru revista ”Time Out”. ”Scenariul filmului este formidabil”, a declarat, la rândul ei, actriţa Judi Dench, care a interpretat din nou personajul ”M”, şeful serviciilor secrete britanice, ce se află în centrul intrigii din noul lungmetraj. ”James Bond aparţine publicului, deci trebuie să ai grijă când faci un film cu el”, a declarat Sam Mendes, regizorul acestui lungmetraj. ”Voiam doar să fac un film pe care aş fi avut apoi chef să îl văd... Voiam să îl fac să se exprime pe băiatul de 13 ani care doarme în mine. Sunt foarte nervos, dar am terminat filmul, deci acum mă simt bine. Am pur şi simplu nevoie de o vacanţă”, a adăugat celebrul regizor.