Premierul Sorin Grindeanu: „Cea mai gravă situație din Sănătate“

După o vizită de lucru la Ministerul Sănătății (MS), premierul Sorin Grindeanu a rămas total dezamăgit de ceea ce a constatat. Mai exact, oficialul a spus că MS a fost notificat încă din ianuarie 2016 despre lipsa anumitor medicamente și nu s-a luat nicio măsură, ceea ce i se pare ”cea mai gravă situație”. ”S-au demarat acum toate procedurile, astfel încât tot ce a semnalat presa pe anumite componente să fie remediat. Mi se pare cea mai gravă situație”, a apreciat Grindeanu. Întrebat de ce reprezentanții MS nu mai răspund pe aplicația www.lipsamedicamente.ro începând cu 10 ianuarie, premierul a afirmat: ”Probabil că relaționarea a fost foarte bună, dar soluțiile, apropos de notificările pe care MS le-a avut de un an pe lipsa anumitor medicamente, soluțiile pentru rezolvarea acestei lipse au lipsit”. Pe de altă parte, demnitarul a subliniat că a discutat „despre prioritățile pe care le are MS în continuare, despre ceea va fi de făcut conform programului de guvernare, despre situația pe care a găsit-o actualul ministru la MS, despre soluțiile pe care le are pe diverse componente, despre investiții, despre ceea ce înseamnă acordurile cu Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții, astfel încât aceste sume, investiții, bugetul - care e mai mare decât anul trecut pe domeniul sănătății - să fie folosite conform priorităților pe care noi le-am prevăzut în programul de guvernare”. El a precizat și prioritățile în Sănătate, respectiv investițiile, cum ar fi acordul cu Banca Mondială de 250 de milioane de euro. De asemenea, Sorin Grindeanu a vorbit și despre scăderea prețurilor la medicamente cu 35%. ”Știu problema, am urmărit-o. A fost dezbatere publică. În urmă cu o săptămână sau cu zece zile. Prețurile vor fi hotărâte și conform cu ceea ce noi ne-am propus, dar și în acord cu producătorii și cu asociațiile de pacienți. Eu știu că la acea dezbatere publică au fost prezente inclusiv asociațiile de pacienți. În perioada imediat următoare, ministrul, ministerul vor veni cu o soluție. (...) Eu subliniez că tot ceea ce va hotărî MS va fi în acord și cu asociațiile de pacienți, și cu producătorii. Noi nu vrem să ajungem în situația în care pe anumite componente să avem distorsiuni în piață. Asta va fi o chestiune în care, pe termen scurt, să venim cu soluții prin dialog”, a precizat premierul. Grindeanu a fost chestionat și despre posibila intenție ca Executivul să taie unele sporuri la bugetari.

”Am discutat și despre salarizare cu domnul ministru, mi-a prezentat situația. Toate aceste distorsiuni nu sunt doar în Sănătate. Și la Educație avem asemenea situații, și în alte domenii de bugetari. Vor fi rezolvate prin Legea salarizării unice, astfel încât aceste distorsiuni să fie reglate. Am avut o discuție aparte. MS face parte din comitetul interministerial care lucrează la Legea salarizării unice”, a adăugat premierul.