Presa britanică o laudă pe Simona Halep

După meciul cu Heather Watson, din turul secund de la Roland Garros, presa din Marea Britanie are numai cuvinte de laude la adresa româncei. BBC scrie că "Simona s-a dovedit prea bună pentru Heather Watson", mentionând că " a reuşit cinci breakuri într-o victorie cu 6-2, 6-4 ce a durat o ora si 19 minute". "Halep a fost prea mult pentru britanică. Prin acurateţe a menţinut-o tot timpul pe fugă şi i-a dat foarte puţine şanse de a ataca", a mai scris sursa citata. The Independent scrie, de asemenea, despre jocul defensiv al Simonei. "Ca şi Watson, Halep este o atletă superba, iar britanicei i-a fost extrem de dificil să perforeze defensiva adversarei sale". Şi jurnalistii de la The Guardian scriu: "Simona Halep a fost impresionanta". Simona Halep s-a calificat în turul trei de la Roland Garros. Românca a învins-o pe britanica Heather Watson, în două seturi, scor 6-2, 6-4. Halep se întâlneşte sâmbătă cu iberica Maria-Teresa Torro-Flor, locul 55 în clasamentul mondial.