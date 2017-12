Preţurile din industrie, construcţii şi agricultură cresc cu cel puţin 7%, în 2009

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) menţine estimări optimiste în privinţa inflaţiei anuale, care ar urma să se tempereze, treptat, la 4,5%, la sfîrşitul acestui an, 3,5% în decembrie 2010, 3% la finalul lui 2011, 2,6% în 2012 şi 2,3% în decembrie 2013. La finalul anului trecut, preţurile de consum au înregistrat o creştere anuală de 6,3%. Pentru anul viitor, BNR şi-a fixat o ţintă de inflaţie de 3,5% plus sau minus un punct procentual (2,5-4,5%), iar unii analişti au avertizat că o nouă ratare a ţintei de inflaţie ar pune în pericol obiectivul de a adopta euro în 2014, care presupune intrarea în mecanismul ratelor de schimb ERM II, antecamera euro, în 2012. Inflaţia medie anuală - indicator care contează în criteriile nominale de convergenţă la zona euro - ar urma, potrivit CNP, să se tempereze la 5% în acest an, de la 7,9% în 2008. Pentru anii următori, proiecţiile CNP indică o inflaţie medie de 3,7% în 2010, 3,2% în 2011, 2,8% în 2012 şi 2,5% în 2013. Preţurile ar urma să crească mai mult în 2009 în construcţii şi în agricultură, în timp ce preţurile din industrie - sector ce va înregistra o scădere a activităţii anul viitor - vor avansa ceva mai lent, estimează CNP. Astfel, în acest an, preţurile produselor industriale vor creşte, în medie, cu 7%, cele din construcţii vor avansa cu 10%, în timp ce produsele agricole se vor scumpi cu 8%. În 2013, creşterile de preţuri se vor tempera pe toate cele trei segmente: 5% în medie în industrie, 3% în construcţii şi 2,5% în agricultură, mai arată proiecţia CNP. Referitor la evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu euro şi dolarul, CNP prefigurează că leul îşi va continua deprecierea treptată, urmînd să piardă teren de la un curs mediu de 4 lei/euro în acest an, pînă la 4,31 lei/euro în 2013. Prognoza cea mai recentă (publicată ieri) este total diferită de cea publicată în 28 noiembrie 2008, cînd CNP miza pe o apreciere progresivă a leului, de la 3,60 lei/euro în 2009, pînă la un curs mediu de schimb de 3,30 lei/euro în 2013. În proiecţia publicată luni, cursul leului este estimat la 4,09 lei/euro în 2010, 4,17 lei/euro în 2011 şi 4,24 lei/euro în 2012. Faţă de dolarul american, cursul mediu de schimb ar urma să crească la 2,90 lei/dolar, în 2009, 2,96 lei/dolar, în 2010, 3,02 lei/dolar, în 2011, 3,07 lei/dolar, în 2012 şi 3,12 lei/dolar, în 2013.