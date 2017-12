Două titluri naţionale (2009 şi 2010), o calificare istorică în optimile de finală ale Ligii Campionilor şi un zâmbet inconfundabil sunt câteva dintre motivele pentru care Zoran Kurtes va rămâne veşnic în inimile constănţenilor. HCM are şi ea un loc special în sufletul familiei Kurtes prin maniera profesionistă, dar mai ales umană, prin care a ştiut să-i respecte memoria fostului ei antrenor. Titlul de cetăţean de onoare post-mortem al judeţului Constanţa, contractul achitat în totalitate pentru sezonul 2010-2011 - pe care Zoran nu l-a mai putut onora - şi bursele pentru cei doi copii au transformat HCM-ul dintr-un club important într-unul respectat de întreaga lume sportivă.

PENTRU ZORAN! De astăzi şi până duminică, la Sala Sporturilor, conducerea campioanei României la handbal masculin organizează prima ediţie a Memorialului “Zoran Kurtes“, la care vor mai participa alte două echipe la care a activat fostul tehnician sârb, Jugovic Kac şi Vojvodina Novi Sad, dar şi Ştiinţa Bacău. „Îmi este greu să vorbesc din postura de organizator al acestui Memorial. Nici acum nu ne vine să credem că Zoran nu mai este printre noi. Vom organiza mereu acest turneu, aşa cum am anunţat încă de anul trecut, iar de anul viitor, acest Memorial va deveni tot mai puternic. Vom invita şi echipe din Top 10 al Ligii Campionilor. Este un turneu de suflet şi din acest motiv am insistat să participe două formaţii din Serbia unde a mai activat Zoran. Invitasem la acest turneu şi pe Pick Szeged, dar erau angrenaţi în altă acţiune. Ne dorim ca suporterii să vină în număr cât mai mare. Vreau să cred că HCM este cel mai iubit club din Constanţa“, a declarat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. Antrenorul secund Eden Hairi a trăit alături de Zoran multe momente speciale, fostul tehnician sârb fiindu-i, înainte de toate, un foarte bun prieten. „Colaborarea noastră nu a început foarte bine, dar după ce fiecare am stabilit ce ne dorim de la celălalt, Zoran mi-a devenit un foarte bun prieten şi apoi coleg. Acest turneu ne poate aduce amintiri plăcute, pentru că cele mai frumoase momente au fost alături de el“, a precizat Hairi. „Cine l-a cunoscut pe Zoran ştie ce fel de om era, cum trăia fiecare moment. Este foarte emoţionant pentru noi toţi când intrăm în Sala Sporturilor şi îi vedem poza. Ne trezeşte multe amintiri“, spune şi Adzic, completat de Csepreghi, pentru care Zoran a fost ca un al doilea tată: „Vrem să jucăm cât mai bine în cinstea lui şi să arătăm că alături de el am obţinut cele mai frumoase performanţe“. Dacă va fi de acord, înaintea fiecărei partide lovitura de începere va fi dată de Aleksander, fiul cel mare al lui Zoran Kurtes. La meciuri vor fi prezenţi şi soţia lui Zoran, Desa, dar şi fiul cel mic, Vladimir. Organizatorii vor acorda la sfârşitul turneului premii speciale, pentru cel mai bun portar, cel mai tehnic jucător şi golgeterul competiţiei. Intrarea este liberă.

Programul turneului - vineri: Ştiinţa Bacău - Vojvodina Novi Sad (ora 17.00) şi HCM Constanţa - Jugovic Kac (ora 19.00); sâmbătă: Vojvodina - Jugovic (ora 17.00) şi HCM - Ştiinţa (ora 19.00); duminică: Ştiinţa - Jugovic (ora 10.00) şi HCM - Vojvodina (ora 12.00).