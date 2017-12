Principiile noului Cod de asistenţă socială, în discuţii

Ministrul Muncii, Mihai Şeitan, a declarat ieri, că în şedinţa de Guvern de azi se vor discuta principiile care vor sta la baza noului Cod de asistenţă socială, precizând că a cerut şi Parlamentului să colaboreze pentru elaborarea proiectului, care are termen de finalizare luna octombrie. Demnitarul a discutat pe marginea unui proiect legislativ ce vizează suportarea de către bugetul de stat, în proporţie de 50%, a cheltuielilor necesare pentru asistenţa la domiciliu a persoanelor vârstnice. El a arătat că bugetul de stat nu prevede, în acest an, un astfel de efort financiar, arătând că Guvernul are în lucru un nou Cod de asistenţă socială, care să fie în vigoare până la finalul anului. “Am solicitat şi am sugerat Comisiei de muncă, indiferent de apartenenţa politică, cooperare în elaborarea acestui proiect de lege prin lucru comun, periodic, la elementele ei, astfel încât în octombrie, când ne-am propus termenul de finalizare a acestei legi să o avem finalizată cu înţelegerea tuturor părţilor, de aşa natură încât la sfârşitul anului să putem avea o lege în vigoare”, a spus ministrul Muncii. Cât priveşte obiectul dezbaterii de la Comisia de muncă, un proiect legislativ iniţiat de senatorii Mircea Geoană, Dan Voiculescu, Ion Toma şi Viorel Arcaş, care a trecut de Senat, ministrul Şeitan a spus că principiul de a împărţi finanţarea pentru asistenţa la domiciliu între administraţia locală şi bugetul de stat este bun, dar inaplicabil în acest an. Proiectul de lege propune modificarea Legii privind asistenţa persoanelor vârstnice în sensul stabilirii nivelului salariului brut lunar pentru normă întreagă al personalului de îngrijire la domiciliu, şi anume 1.500 lei, şi stabileşte că finanţarea cheltuielilor necesare pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice se face în proporţie de 50% din bugetul de stat şi 50% din bugetele locale.