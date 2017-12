Proiecte pentru susţinerea turismului

Priorităţile Primăriei Eforie în perioada asta vizează calificarea personalului din Eforie care lucrează în turism şi reabilitarea infrastructurii oraşului. „Ne-am propus mai întâi să pregătim personalul din turism şi să continuăm cu programul pentru dezvoltarea infrastructurii. Din păcate, în ultimii ani s-a investit mai mult pe sudul şi nordul litoralului, nimeni nu s-a gândit şi la centrul litoralului. De aceea trebuie să găsim surse independente de bugetul de stat sau finanţări de la bugetul judeţean pentru că, este ştiut, banii din zonele astea au fost aproape de zero. Practic, noi trăim din proiectele pe bani europeni”, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. În contextul demersurilor pentru modernizarea staţiunii, primarul speră să încheie un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării şi Turismului şi să fie finalizate lucrările de reparare a falezelor. „Pe Eforie Sud s-a terminat reabilitarea falezei, pe Eforie Nord încă se mai lucrează. În plus, azi (n.r. - ieri) am mai depus un proiect de amenajare a promenadei din Eforie Nord, în valoare de cinci milioane de euro. Proiectele vin în completare cu restul demersurilor noastre de a avea un turism de calitate. Sper ca, în doi-trei ani, Eforie să devină o destinaţie importantă pentru turiştii români, dar sper să aducem turişti şi din altă parte, nu doar din România. Noi doar trebuie să avem ce să le oferim”, a mai spus Brăiloiu.