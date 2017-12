Proprietarii de apartamente care nu-şi montează repartitoare nu pot fi sancţionaţi

La ultimul Congres Naţional al Federaţiei Sindicatelor din Serviciile Publice (FSSP), afiliate la CNSLR “Frăţia”, liderii au pregătit strategia pentru etapa următoare şi s-a ales noua conducere a federaţiei pentru o perioadă de patru ani. În funcţia de preşedinte a FSSR a fost reales prof. univ. Minică Boaje. De asemenea, au fost desemnate toate structurile de conducere a federaţiei, iar pe 26-27 octombrie 2006 Comitetul Director al FSSR a aprobat regulamentul intern. Împărţirea structurilor de conducere s-a făcut pe opt regiuni, ţinîndu-se cont de împărţirea euro-geografică a României. Fiecare vicepreşedinte al FSSR va răspunde de activitatea într-o regiune. Pentru zona Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea şi Constanţa a fost desemnat preşedintele Sindicatului “Termo” din cadrul Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice (RADET) Constanţa, Costică Dram. “Deşi s-au declarat adepţii reorganizării serviciilor publice, sindicaliştii au atras atenţia autorităţilor că măsurile adoptate nu trebuie să conducă la creşterea preţurilor la servicii şi utilităţi şi nici la diminuarea numărului de angajaţi sau a calităţii prestaţiilor către beneficiari”, a declarat Costică Dram.

În cadrul discuţiilor s-au adus în atenţie şi actele normative elaborate de Guvern pentru reglementarea atribuţiilor în serviciile publice. Ordonanţa de Guvern care împarte România în mai multe zone pentru acordarea de subvenţii la încălzire a generat vii discuţii. “Constanţa este plasată în zona 1, deci zonă caldă, unde se apreciază că iernile sînt blînde. Din punctul acesta de vedere există o problemă: indiferent de cît de caldă este zona, regiile de distribuire trebuie să stabilească un program de furnizare a căldurii, începînd cu luna octombrie şi terminînd cu începutul lunii mai. Avînd în vedere că toate imobilele sînt contorizate, costurile de furnizare sînt aceleaşi, iar populaţia are posibilitatea să-şi închidă sau să-şi deschidă instalaţiile. Clasificarea nu-şi are rostul pentru că energia termică nu se furnizează pe zone. Discuţia este simplă: se pornesc sau nu instalaţiile de termoficare”, a mai spus Dram. El a mai declarat că sindicatul va solicita Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei realizarea unui sistem informatizat pentru structurile FSSR din toată ţara. “Nu ştiu dacă ni se va aproba, dar avînd în vedere că în acest an s-au primit foarte mulţi bani pentru sectorul IT sperăm să rezovăm problema comunicaţiilor în cadrul sindicatelor din serviciile publice”, a mai spus Costică Dram. Un alt aspect dezbătut de sindicalişti a fost şi actul normativ care prevede obligativitatea populaţiei, pînă în iunie 2007, de a-şi monta repartitoare de costuri şi robineţi termostataţi. “Acest act normativ s-a născut ca o cerinţă a UE ca toată marfa vîndută să fie măsurată, fie că este vorba despre energie sau alte bunuri. Deşi actul normativ prevede această obligativitate şi există şi un termen fix, legiuitorul s-a oprit la jumătate şi nu a mai spus ce se va întîmpla cu cei care nu se încadrează în prevederile legale. Ar fi mult mai simplu de rezolvat problemele dacă reglementările juridice ar fi clare şi complete, dar, din păcate, ne aflăm încă într-o perioadă de pionerat în multe domenii menite să ne facă viaţa mai uşoară”, a mai spus Costică Dram.