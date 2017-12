Punct preţios obţinut de Viitorul

FC Viitorul Constanţa a ajuns la a treia partidă consecutivă fără înfrângere după ce a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 1-1, cu Gloria Bistriţa, în etapa a 14-a a Ligii 1 la fotbal. Aflată într-o situaţie dramatică în clasament, Gloria a încercat să pună presiune din primele minute. Curtuiuş a trecut pe lângă deschiderea scorului în min. 5, dar nu l-a putut învinge pe Buzbuchi din situaţie de unu la unu. Avea însă să reuşească Iancu, la cealaltă poartă, un minut mai târziu, când, scăpat singur cu Dolha, l-a învins pe portarul bistriţean cu un şut plasat la colţul lung, de la 14 m, după o pasă a lui Dică. La 1-0, Viitorul a preferat arma contraatacului, iar Alibec şi A. Chiţu au fost aproape de a mări diferenţa. Din păcate Alibec s-a accidentat în min. 30 şi cum un ghinion nu vine niciodată singur, peste alte zece minute bistriţenii au profitat de o gafă a lui Larie şi au restabilit egalitatea în min. 40 prin Predescu. Finalul primului act a aparţinut în totalitate Viitorului, care a irosit trei situaţii de a înscrie golul al doilea. Balaj a lăsat jocul să continue la un fault asupra lui Gavra, în min. 44, apoi Vaştag, în min.45 (s-a grăbit şi a şutat fără preluare de la 18m) şi Lazăr, la ultima fază a primei reprize (a reluat cu capul de la 8 m peste poartă) ar fi putut readuce Viitorul în avantaj. Partea secundă a găsit formaţia lui Nae Manea mult mai mult în jumătatea constănţeană de teren, dar fără a pune în real pericol poarta lui Buzbuchi. Mai mult, tot Viitorul ar fi putut pleca cu toate punctele din Ardeal, dar şutul lui Larie, din 8 m, în min. 62, a fost respins miraculos de Dolha, iar Gavra, în min. 67, a reluat pe lângă poartă de la aproximativ 5 m.

„Nu am avut aceeaşi evoluţie bună ca în ultimele două partide. Am condus, dar, din păcate, am fost egalaţi şi am obţinut doar un punct. Urmează meciul cu Steaua şi ne dorim să facem o partidă foarte bună”, a spus Gabriel Iancu. „Am jucat luni cu Pandurii, iar acum nu am mai avut aceeaşi prospeţime. Suntem mulţumiţi cu acest punct, chiar dacă am mai avut alte ocazii de a înscrie. Rezultatul este echitabil“, a precizat şi Gheorghe Hagi.

Au evoluat - Gloria: Dolha - Peteleu (65 Ţârcă), Ov. Ionescu, Kanon, Reano - Anton, Romario (83 Feher) - Zahiri, Predescu (77 Layo), Braganca - Curtuiuş; Viitorul: Buzbuchi - Bălaşa, Bejan, Larie, Toşca - Al. Lazăr (55 Benzar), Vaştag - G. Iancu, N. Dică (80 Cl. Herea), A. Chiţu - Alibec (30 Gavra). Cartonaşe galbene: Braganca, Peteleu / Bejan, Iancu, Benzar.