Rachel Hunter, părăsită cu două luni înainte de nuntă

Fotomodelul neo-zeelandez nu are noroc în dragoste. Rachel Hunter a fost părăsită, cu şapte săptămîni înainte de nuntă de logodnicul său, jucătorul de hochei Jarret Stoll, aparent fără niciun motiv. Sportivul i-a anunţat pe invitaţi prin e-mail că petrecerea, care trebuia să aibă loc pe 14 august, va fi anulată, fără altă explicaţie. „Este absolut devastată. Totul era pregătit pentru nuntă. Avea locaţia, designerul pentru rochia ei, lista de invitaţi. Nu are nici cea mai vagă idee de ce a lăsat Jarret totul baltă. Sună puţin ca un caz clasic de frică. El este ceva mai tînăr ca ea”, a declarat un apropiat al manechinului. Jucătorul echipei The Los Angeles Kings face în cusul zile de miercuri 27 de ani, în timp ce Rachel Hunter va împlini 40 de ani, în luna septembrie.

Rachel Hunter, care are doi copii cu Rod Stewart, îşi dorea de mult să îşi întemeieze o familie. Despărţirea este resimţită cu greu şi de fiica Renee, de 17 ani şi fiul Liam, de 14 ani. În mod deosebit Liam se ataşase de partenerul mamei sale pentru că şi el visa să devină hocheist. În luna august a anului trecut, Jarret Stoll i-a adresat marea întrebare modelului. Cei doi şi-au cumpărat o casă de 3,64 milioane de dolari în Hermosa Beach, California şi urmau să îşi spună „Da” în faţa unor invitaţi de vază, printre care actriţele Michelle Pfeiffer şi Sharon Stone.

Rachel Hunter s-a căsătorit cu Rod Stewart în 1990. S-au despărţit nouă ani mai tîrziu, dar divorţul lor a fost finalizat abia în 2006. Perechea a rămas în relaţii de prietenie. După despărţire, modelul a trăit poveşti de dragoste pasagere cu Robbie Williams, în 2002, şi cu liderul trupei Puddle of Mudd, Wes Scantlin.