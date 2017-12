Rapperii fac echipă pentru Haiti

Starurile hip hop Sean „Diddy” Combs, Pharrell Williams şi Queen Latifah vor fi gazdele unui concert şi al unui teledon ce au ca scop strângerea de fonduri pentru victimele cutremurului din Haiti şi care se vor desfăşura luna viitoare. Concertul cu o durată de două ore, denumit „Saving OurSelves - Help for Haiti”, va avea loc la Miami şi va fi difuzat live pe o serie de posturi de televiziune de peste Ocean. La eveniment vor lua parte şi Mary J Blige, Justin Bieber şi Monica. Fondurile obţinute în urma acestui eveniment vor fi donate unor organizaţii, printre care CARE, Project Medishare, Yele Haiti a lui Wyclef Jean şi Children\'s Safe Drinking Water.

Pe 5 februarie, într-o iniţiativă separată Wyclef Jean şi Chris Brown vor cânta în cadrul unui eveniment dedicat aceleiaşi cauze. Şi producătorul Quincy Jones a anunţat că alături de mai mulţi artişti de renume va reînregistra celebra piesă „We Are the World” în scopul strângerii de bani pentru victimele cutremurului din Haiti. „Este a 25-a aniversare a melodiei şi este momentul perfect să o dedicăm în acest scop”, a anunţat Quincy Jones. La înregistrare ar urma să participe unul dintre creatorii piesei, Lionel Richie, alături de Usher, John Legend, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Will Smith, Sheryl Crow şi Natalie Cole. Piesa originală, creată de Quincy Jones, Lionel Richie şi Michael Jackson, a beneficiat de participarea unora dintre cei mai faimoşi muzicieni ai lumii, printre care Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cyndi Lauper şi Billy Joel. Cântecul a fost lansat pentru a strânge bani pentru combaterea foametei din Africa.