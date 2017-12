Rochia lui Judy Garland din ”Vrăjitorul din Oz”, vândută cu 480.000 de dolari

Rochia purtată de actriţa Judy Garland în filmul ”Vrăjitorul din Oz” (1939) a fost vândută cu 480.000 de dolari, la o licitaţie organizată sâmbătă, la Los Angeles, de casa Julien\'s Auctions. Reprezentanţii casei de licitaţii spun că preţul de vânzare al celebrei rochii alb - albastru s-a înscris în estimările specialiştilor, dar a fost semnificativ scăzut faţă de cel obţinut de o rochie similară, purtată în timpul testelor pentru acelaşi rol, vândută anul trecut cu 910.000 de dolari.

La licitaţia de sâmbătă, dedicată ţinutelor şi recuzitei hollywoodiene, o rochie verde cu imprimeu floral purtată de Julie Andrews în câteva scene din ”Sunetul muzicii / The Sound of Music” (1965) a fost vândută cu 38.400 de dolari. O jachetă de curse purtată de actorul Steve McQueen a fost vândută cu 50.000 de dolari, iar o fustă din lână violet purtată de Marilyn Monroe în Canada, în timp ce filma pentru ”Râul fără întoarcere / River of No Return” (1954), a fost adjudecată pentru 50.000 de dolari. Bucăţi din două torturi regale britanice au obţinut preţuri mari, la aceeaşi licitaţie: o bucată din cel servit la nunta prinţului William cu Kate Middleton, în 2011 şi una din cel servit la nunta prinţului Charles cu prinţesa Diana (1981) au fost vândute fiecare cu 1.375 de dolari.

Preţurile pentru costumele purtate în filme de staruri hollywoodiene au crescut în ultimii ani: rochia albă purtată de Marilyn Monroe în celebra scenă cu gura de metrou din filmul ”Şapte ani de căsnicie / The Seven Year Itch” (1955) a fost vândută cu 4,6 milioane de dolari, anul trecut, iar cea purtată de Audrey Hepburn în ”My Fair Lady” (1964) în scena de la Ascot a fost adjudecată pentru 3,7 milioane de dolari.