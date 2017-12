România a rămas pe locul 16 în clasamentul World Rugby

Victoria obţinută duminică, 8-7, în faţa Georgiei, a făcut că echipa României să primească peste un punct la totalul general, consolidându-şi astfel poziţia a 16-a şi a redus ecartul faţă de Italia, echipa clasată pe locul 15.Georgia, deşi a pierdut peste un punct, se află în continuare pe locul 12.

România are 70,15 puncte, în timp ce Italia, echipa aflată pe locul 15 are un total de 71,17 puncte. Georgia, care ocupă locul 12 are 72,92 de puncte. Datorită acestei victorii, dar şi a meciurilor câştigate din Rugby Europe Championship, diferenţa dintre Stejari şi Lelos s-a redus cu peste două puncte. La începutul anului, în primul clasament dat publicităţii de World Rugby, România şi Georgia ocupau tot locurile 16, respectiv 12, însă diferenţa dintre cele două era de peste 4 puncte, România avea 69,39, în timp ce Georgia adunase 74,14 puncte.

În partea superioară a clasamentului mondial (Top 20) s-au produs puţine modificări. În urmă victoriei de la Paris, Franţa a urcat pe locul 6, de pe locul 8, în timp ce Ţară Galilor, echipa învinsă de „cocoşi”, a căzut pe locul 8 . Pe podium, lider mondial este în continuare Nouă Zeelandă, urmată de Anglia şi Australia.

Clasamentul World Rugby:

1. Nouă Zeelandă 94,78

2. Anglia 89,53

3. Australia 86,35

4. Irlanda 84,66

5. Scoţia 82,18

6. Franţa 82,00

7. Africa de Sud 81,79

8. Ţară Galilor 81,36

9. Argentina 79,91

10. Fiji 76,46

11. Japonia 74,22

12. Georgia 72,92

13. Tonga 71,94

14. Samoa 71,25

15. Italia 71,17

16. România 70,15

17. SUA 66,79

18. Spania 63,05

19. Namibia 62,78

20. Rusia 62,40