România, campioană la rata mortalităţii copiilor sub cinci ani

Conform unui raport realizat de organizaţia „Salvaţi Copiii”, în România s-a înregistrat cea mai mare rată a mortalităţii copiilor sub cinci ani dintre statele dezvoltate. Doar un procent din decesele copiilor cu vîrste sub cinci ani se produc, anual, în ţările bogate. Islanda are cea mai scăzută rată a mortalităţii infantile, în această ţară înregistrîndu-se trei decese la o mie de naşteri, în timp ce în România sînt 19 decese la o mie de nou-născuţi. Printre statele cu cea mai scăzută rată a mortalităţii la copii cu vîrste sub cinci ani figurează Suedia, Slovenia, Norvegia, Japonia, Italia, Finlanda, Cehia, Elveţia şi Spania. Cercetătorii realizatori ai raportului arată că România, inclusă în categoria „statelor mai dezvoltate”, are cea mai crescută rată a mortalităţii la copii sub cinci ani, fiind devansată de ţări precum Slovacia, Ungaria, Lituania, Letonia, Belarus, Serbia, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Republica Moldova, Ucraina, Macedonia, Rusia şi Albania. Statele Unite ale Americii ocupă locul al 26-lea, la egalitate cu Estonia, Croaţia şi Polonia. În raport este prezentată şi o analiză detaliată a situaţiei mamelor (intitulată „Indexul Mamelor”), realizînd, în categoria statelor mai dezvoltate, o ierarhie cu 41 de locuri, România fiind pe poziţia a 38-a. România este devansată în acest clasament de ţări precum Lituania, Letonia, Polonia, Rusia, Bulgaria, Belarus şi Ucraina. Republica Moldova ocupă poziţia a 39-a. Potrivit datelor pe baza cărora a fost realizat acest index al situaţiei mamelor, 30% din femeile din România folosesc mijloace contraceptive moderne. Potrivit aceleiaşi surse, speranţa de viaţă a femeilor din România în momentul naşterii este de 76 de ani.

„Salvaţi Copiii” a realizat, de asemenea, un index al situaţiei femeilor, în care România ocupă locul al 36-lea din 41 de state, precum şi un clasament al situaţiei copiilor, România ocupînd locul 40 dintr-un total de 43 de ţări. În raport este subliniat şi faptul că, zilnic, 28.000 de copii mor înainte de a împlini vîrsta de cinci ani. Majoritatea deceselor sînt provocate de lipsa accesului la serviciile elementare de îngrijire a sănătăţii. În pofida scăderii ratei mortalităţii în ţările dezvoltate, o nouă manieră de rezolvare a acestei probleme trebuie implementată, deoarece aceasta este doar „un dead-end”, precizează autorii raportului, trăgînd, pe această cale un serios semnal de alarmă.